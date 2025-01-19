詐騙｜去年逾30名城大生遇詐騙案涉款1500萬元　校年要求所有學生完成警方防騙問卷

▲ 城大表示去年共接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約港幣1500萬。（資料圖片）

城市大學今日（19日）回覆表示，根據大學紀錄，校方去年共接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約港幣1500萬。

城大表示，非常樂意與執法部門進一步合作，攜手打擊電信詐騙。校方提到過去一直與警方緊密合作，校方亦已成立跨部門工作小組，密切關注相關事宜；例如在2025年新學期，城大已要求所有學生必須完成防騙問卷，該問卷由大學與警方攜手設計。

校方續指，工作小組亦不時透過多種渠道，包括透過發送電郵、在校內張相海報、派發傳單等，提醒學生小心詐騙訊息；另計劃在校內舉辦防騙研討會及推廣工作等。

校方提到，城大人文社會科學院媒體與傳播系學者與中國聯通聯合開展的「科技引領，聯通全球：大數據與人工智能在反詐治理中的新實踐」項目，以創新方式應用大數據和人工智能，助全球應對日益嚴重的電信詐騙問題，早前獲世界互聯網大會評選為2024年「攜手構建網路空間命運共同體精品案例」。

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