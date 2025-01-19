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萬千星輝頒獎典禮2024男配角獎︱林景程奪最佳男配角　激動向天上亡母稱：我冇壞到

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 20 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

林景程奪《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男配角。

【萬千星輝頒獎典禮 / 林景程】TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》於今晚（1月19日）假澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，最佳男配角由《反黑英雄》林景程奪得。

擊敗阮浩棕﹑張頴康﹑蕭正楠﹑袁偉豪奪獎的林景程得知獲奬一刻甚驚愕，上台發表感言甚為激動，不禁說：「多謝珍姐（曾勵珍）﹑樂小姐（樂易玲），sorry我好亂，完全冇諗過。

然後他表示：「我以前係一嚿飯，我係唔識講對白，我乜都唔識，但珍姐冇放棄我，依然擺我唔同戲入面，吸收前輩嘅嘢去學習，打咗好好根基，另外多謝佳哥（鍾澍佳），我有一段好長時間，搵唔到突破自己方法，覺得自己好似唔會有乜進展，你畀咗好多我幻想唔到嘅角色，你話咁樣先可以進步，你又問我『林景程，想挑戰乜嘢角色？』我嗰陣答你，唔係任何角色有信心，我對你畀我角色先有信心，我先有進步。」

最後他語帶哽咽稱：「多謝家人支持，投票畀我，多謝天上媽咪，佢好擔心我會入行學壞，我覺得好好，我應該冇壞到，滿意今日嘅我。」

萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽

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萬千星輝頒獎典禮2024︱具物理治療師專業資格

現年40歲林景程於2006年取得香港理工大學物理治療系榮譽理學士學位，並獲物理治療師的專業資格。

但因為他對演藝工作興趣濃厚，在2007年曾參加英皇新秀歌唱大賽，更入圍最後8強，之後在2009年參加歌唱比賽《超級巨聲》加入TVB正式成為藝人。

林景程媽媽在2008年（即他入行前）因癌病逝世，他曾表示相信媽媽一直在天上看住其演出。

《反黑英雄》林景程

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