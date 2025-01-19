萬千星輝頒獎典禮2024︱林景程奪最佳男配角　激動向天上亡母稱：我冇壞到

▲ 《反黑英雄》林景程

【萬千星輝頒獎典禮 / 林景程】TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》於今晚（1月19日）假澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，最佳男配角由《反黑英雄》林景程奪得。

他表現激動稱：「好亂啊。」之後感激媽媽：「多謝天上嘅媽咪。佢好驚我學壞，我想話我今日拎到呢個獎，同埋我都冇壞到。」

萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單 入圍視帝/視后/最佳劇集一覽

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萬千星輝頒獎典禮2024︱具物理治療師專業資格

現年40歲林景程於2006年取得香港理工大學物理治療系榮譽理學士學位，並獲物理治療師的專業資格。

但因為他對演藝工作興趣濃厚，在2007年曾參加英皇新秀歌唱大賽，更入圍最後8強，之後在2009年參加歌唱比賽《超級巨聲》加入TVB正式成為藝人。

林景程曾參加2007年英皇新秀歌唱大賽，並入圍最後8強。之後在2009年因參加歌唱比賽《超級巨聲》正式加入無綫電視成為旗下經理人合約藝員。林景程的媽媽在2008年（即他入行前）已因為癌病逝世，不過他相信媽媽一直在天上看住他的演出。

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