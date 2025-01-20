香港法治｜張舉能：法官審理國安案　均忠於法律和香港普通法傳統為本位

▲ 終審法院首席法官張舉能。（朱永倫攝）

【張舉能 / 國安法 / 司法獨立 】終審法院首席法官張舉能表示，國家安全案件只佔法院工作一小部分。若單單聚焦於受矚目的國安或公共秩序案件，從狹窄的角度，對香港法治或司法獨立狀況作出以偏概全的結論，是誤解司法機構的角色與職責的全貌。

張舉能：司法機構完全有能力應對挑戰

2025年法律年度開啟典禮上，張舉能提到，隨著港區國安法，基本法23條相繼實施，出現了一些因政治敏感而備受關注的案件。他強調，在法庭中，國家安全案件與其他案件均採用相同的法律原則。

無罪推定、要求罪行必須證明至「毫無合理疑點」的規定，以及公平審訊的權利，這些根本保障始終如一。我們的法庭對這些基本原則絕非只說不做。各級法官在審理案件時均應堅守這些原則，而他們確實也如此行事。

張舉能說，「一國兩制」這項安排偶爾會帶來複雜性，「這在兩種不同法律和政治傳統共存於單一主權的設計中，或許是在所難免。」他說，法官面對箇中任何難題，都以忠於法律和香港普通法傳統為本位。「此中不無挑戰，但司法機構完全有能力應對。」

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「法官行事受法律原則約束 不為政治目的」

他續指，在保障基本權利與維護國家安全之間，往往存在一定的張力，但司法機構對兩者始終堅守秉持。但強調，基本權利的保障，不是可簡單化或一維之事，往往需要在個人自由與集體安全之間、個人權利與國家責任之間作出謹慎的權衡。「取得平衡殊非易事，個別案件的裁決結果或時有爭議。」又指新制定的法律條文，其解釋和應用亦未必是直接明晰的。

然而，對某項法律條文或法庭判決持有異議是一回事，聲稱司法制度已受政治期望或社會氛圍削弱，則全然是另一回事。

張舉能強調，法官行事受法律原則約束，不為政治目的。法院並非輿論的仲裁者，亦非檢控機關的延伸；法院的本位是法律的守護者。法官的判決有理有據，公開發布，可透過上訴予以審視。法治正是藉此程序得以彰顯。

國安案件只佔法院工作的一小部分

張續指，從宏觀角度看，國家安全案件只佔法院工作的一小部分。司法機構負責的司法工作，範疇相當廣泛，涵蓋多個與社會和經濟正常運作至為重要的領域。強調香港是一個案件複雜且種類繁多的普通法司法管轄區，其法院行使職責的範疇遠寛於政治色彩濃厚的案件。

若單單聚焦於備受矚目的國家安全或公共秩序案件，從狹窄的角度，對香港法治或司法獨立狀況作出以偏概全的結論，這是誤解司法機構的角色與職責的全貌。

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