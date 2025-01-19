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港鐵查票｜女乘客上訴得直斥港鐵機制「錯晒」　議員料涉前線職員解說問題

社會

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地鐵職員視察市民出入閘。（梁偉榮攝）

近日有市民遭港鐵職員指控逃票，港鐵承認誤判後稱將退回罰款。惟事主稱事發時要求即時翻查閉路電視不果，職員也無提供「不認罪」選項，斥查票機制「錯晒」。議員指港鐵手法與政府執法部門一致，料事涉職員解說問題。

事主曾小姐憶述，本月10日早上在油塘站入閘時，首次拍卡失敗，隨即退後再拍，待閘門打開進站後，即有職員上前查票，指其成人八達通並無入閘記錄，須被罰1000元附加費。她指有關職員目睹她的入閘過程，她多次要求見站長、翻查閉路電視亦不果，感到自己被「老屈」。

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曾小姐說，其後被帶至職員室，獲另一職員告知她只有兩個選擇，一是簽下「徵收附加費通知書」並繳交罰款，二是報警及扣留八達通，之後上法庭罰款5000元；職員重申可簽署上述通知書後再上訴，由於她有要事務必離開，形容自己當時是「被迫」簽下。

    港鐵事隔一周後，於上周五（17日）回覆傳媒查詢，指職員見曾小姐入閘時，閘機亮起特惠票提示燈，查票後發現其八達通卡無拍卡記錄，故根據附例發出附加費通知書；港鐵其後查看站內其他角度的閉路電視等後，確認事主入閘拍卡當下，其八達通在閘機未及感應作入閘紀錄前，緊隨其後的乘客便以其特惠車票拍卡，致使曾小姐當時以隨後乘客之八達通卡入閘，故接納其上訴。

    港鐵強調查票組當時的處理是基於合理懷疑，又指查票制度旨在保障付費乘客利益，一直高度重視機制效用及公平公正性。

    曾小姐指，不解為何當時不能翻查閉路電視，且據港鐵附例，市民也不可錄影、錄音，「我地（乘客）無野可以保護到自己」。她又指，升斗市民根本沒時間、金錢及精力與港鐵打官司，卻即使知道自己無辜或有誤會、多次否認指控下，也須先簽通知書才可上訴，「嗰份文件只要簽咗就有法例效力，而係我唔情願嘅情況下簽，所以你而家係逼我簽名喎」，形容已假定有罪及「未審先判」，認為罰單至少應有「堅決否認指控，會提出上訴」的選項。

    她續指，不解為何上訴必須透過郵遞，沒有網上途徑，質疑是否希望市民「怕煩」而放棄上訴。

    曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇就估計，涉事職員當時沒解釋清楚，讓事主覺得「兩條路都輸」。他指，若市民有信心是出現誤會，可拒絕簽署及交罰款，由港鐵再調查，強調非必然會收到告票，做法原理與政府部門執法一致，但港鐵應盡可能在短時間內完成調查，並給事主準確答覆。

    他亦認同港鐵可優化處理流程，職員應先即場記下事主否認指控的理據，方便日後處理上訴調查時作參考，前綫培訓亦須加強。

    他又解釋，港鐵附例禁止拍片實際上是為保障其他乘客不受滋擾，據其多年經驗，市民若只是錄下或拍下自己與職員的對話，並不會被追究；據他了解並非所有車站均能翻查閉路電視，且要經理級或以上才有權查看，而港鐵每年查票次數以百萬計，若有不同意見就要即場翻查閉路電視，操作上有困難，可行性不高。

    港鐵今（19日）重申，乘客在查票時若未能出示有效車票，職員需依據附例執法，乘客可即時繳交附加費，或在現場簽署徵收附加費通知書，並於14天後繳交，倘乘客表明拒交附加費，職員會按程序向其發出擬檢控通知書，而不論市民是否繳交附加費，皆可透過上訴機制申訴，港鐵必定嚴肅處理；惟使用閉路電視片段涉及乘客個人私隱，如有需要，可按程序跟進。

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