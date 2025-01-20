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詐騙｜港府與內地研要求內地生來港前填防騙問卷　至少3大學已實施

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港大及城大均表示最近有數十名學生被詐騙。（資料圖片）

香港的大學成為詐騙重災區！港大近月超過60名學生被詐騙，損失逾6,000萬港元；城大去年接獲逾30宗學生遇詐騙案件，涉約1,500萬元。據悉，港府與內地正研究多個方案，包括內地生來港前先填防騙問卷。

目前，至少3間大學，已要求學生必須填寫防騙問卷；也有大學是鼓勵學生填寫防詐騙問卷。

消息人士表示，港府與內地正研究，如何加強保護內地生，以防他們來港後被詐騙，但暫時未有定案，要求內地生來港前先填防騙問卷，是其中研究方向之一。消息指出，理工大學去年要求學生，必須填寫防騙問卷，有關措施實施後，內地生跌入騙案的數字大幅下降，反映措施有成效，因此，警方都鼓勵此做法。

港大60大學生受騙　失逾6千萬

城市大學昨日回覆本報查詢時表示，根據大學紀錄，在2024年，校方接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約港幣1,500萬。城大表示，一直與警方緊密合作，校方亦已成立跨部門工作小組，密切關注相關事宜，例如在2025新學期，城大已要求所有學生，必須完成防騙問卷，該問卷由大學與警方攜手設計。工作小組亦計劃在校內，舉辦防騙研討會及推廣工作等。

香港大學學生會校園電視表示，學校向學生發電郵，指近月有超過60名港大學生，成為詐騙受害者，損失累計超過6,000萬港元。校方已要求學生透過校內系統，填寫防騙問卷，以提升對騙案的警覺性及保護自己，未能於限期內完成問卷的同學，或會被禁止進出圖書館。

據知，港大原定9月新學年才推出，但近月學生墮詐騙案增多及嚴重，因此才提前在本學年下學期即推出，並規定未能於限期內完成問卷的同學，或無法進入圖書館和學習空間。

限期內未填寫　理大不發學生證

據了解，理大近年有大量學生墮詐騙案，損失嚴重，去年開學前，校方規定學生必須填寫防騙問卷，未能於限期內完成問卷的同學，不獲發學生證。理大回覆時證實去年7月開始要求所有新生必須完成警方設計的網上訓練課程及測驗。

中文大學回覆本報查詢時指出，中大就防範電話騙案，有既定的宣傳及教育策略，措施包括製作防止電話騙案短片、在校內派發及張貼防騙宣傳單張、邀請警務處作專題防騙講座等。

科技大學表示，為提高師生及教職員的防騙意識，校方於去年底開始，將警方反詐騙協調中心提供的學習套件，增設至一年級課程，學生反應積極。科大和警方亦聯合開設「港漂報案室」通訊群組，以便同學獲取即時支援。

嶺南大學發言人表示，為提升同學的防騙意識，學生事務處一直與警方加強相關宣傳，包括填寫網上防騙問卷及提供綜合學習課程學分（此課程為本科生畢業要求）、定期合辦防騙講座等。

教育大學指出，教大向來積極與警方緊密合作，包括鼓勵學生填寫警方的防詐騙問卷、定期舉辦防騙講座。都會大學表示，自去年起，學生事務處鼓勵學生完成由警方設計的線上防騙學習套件，以加強學生的防騙知識和警覺性。

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