萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多

▲ 阮浩棕奪《萬千星輝頒獎典禮2024》飛躍進步男藝員。

【萬千星輝頒獎典禮 / 阮浩棕 / 何沛珈】TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》於昨晚（1月19日）舉行，飛躍進步男藝員由「星三代」阮浩棕（Nicholas）奪得！

現年34歲阮浩棕出身演藝世家，嫲嫲是資深演員「上等人」梁舜燕。此外，他的爸爸阮惠源及已故二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，姑母阮曼莉和兄長阮浩鋒亦為演員。

雖然如此，阮浩棕也一樣要由低做起，初加入TVB時被派演店小二或記者等閒角，在2017年更離巢往北京發展，直到2020年重返TVB。

萬千星輝頒獎典禮2024︱林景程奪最佳男配角 激動向天上亡母稱：我冇壞到

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萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕台上哽咽

故此阮浩棕昨晚在台上心激動地發表得獎感言稱，多謝樂易玲「打開門」，讓他這位「離家出走的人」回來。同時，他感謝「珍姐」曾勵珍給予機會及信心，並稱珍姐一直指他不夠自信，表示獎項成為最大的強心針。

另外，他亦指《異空感應》監製王心慰是其恩師及伯樂，以及感謝該劇的台前幕後，哽咽地稱︰「我要多謝爸爸！多謝你一直用最嚴厲嘅眼光角度去看待我嘅角色，令我不斷進步，我好想可以獲得你認同。」阮浩棕並多謝媽媽一直支持，同時自認為「不成材的細佬」，感謝哥哥成為家中的支柱。

同時他感謝已故嫲嫲梁舜燕，表示對方生前一直都讚賞他做得非常好，但自己卻一直認為自己未夠好，稱︰「到我今日獲得認可，但我聽唔到你聲音，我會繼續你嘅敬業樂業精神，令大家記得你上等人！」

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萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱棄金融業入演藝圈

喇沙書院出身的阮浩棕擁有香港科技大學經濟系學士學位，畢業後這位高材生卻入讀藝訓班，他曾接受TOPick訪問表示不認同是浪費，稱：「其實只是做著自己喜愛的事，都是追夢的過程。」

回想某次跟中學同學聚會，眼見友儕已成為醫生或任職投行，阮浩棕卻捨棄當金融界選走演員路，說：「這班朋友由細至大也很優秀，曾想過若果加入他們的行業，可不可以跟他們比拼呢？既然係咁，倒不如做自己喜歡的事。雖然賺錢能力未及他們，但他們反而羨慕我可勇敢追夢，揀一條想走的路。」

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萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱感謝何沛珈支持

另外，阮浩棕與現年28歲的「東張女神」何沛珈（Roxanne）一直傳拍拖，但二人一直沒直接承認，不過在去年底，他們齊出席《異空感應》宣傳活動時，阮浩棕認與何沛珈「了解中」，算是半公開拍拖。

因此在獲飛躍進步男藝員後受訪，被問及何沛珈時，阮浩棕大方表示會親口向對方表示感謝：「因為佢都幫助我好多，多謝佢對我嘅支持。」

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