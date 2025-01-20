結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】

▲ 將軍澳彩明商場Living PLAZA將於2月13日租約期滿後結業。

【將軍澳/12元店/Living PLAZA】結業潮不斷，餐飲、戲院、超市均不敵市況離場，零售亦難以幸免。大部分貨品以12元作賣點、AEON旗下的Living PLAZA，位於將軍澳彩明商場分店，日前宣布將於2月13日租約期滿後結業，並由即日起推出全場貨品半價大清貨，適逢今天（20日）為每月「20號會員感謝日」，會員更可享額外95折優惠。

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結業潮︱半價清貨至2月9日

根據AEON官網顯示，目前全港各區有31間Living PLAZA，位於彩明商場3樓的分店於2019年11月開業，至今超過5年。不過有市民日前發現，該店突然在店內貼出結業告示，指因租約期滿，最後營業日為2月13日，並由即日起至2月9日推出半價清貨優惠，不論是大部分貨品的12元均一價，或其他特別標示價錢的產品均會半價發售。

▲ 將軍澳彩明商場Living PLAZA將於2月13日租約期滿後結業。（Aeon Channel fb圖片）

Living PLAZA 彩明店部分結業優惠 內容 優惠期 1.全店貨品半價* 2月9日前 2.會員卡95折 只限1月20日 3.利是封、賀年吊飾、裝飾8折 1月20日前 4.玩具任選兩件$20 1月27日前 5.買滿$50減$10 6.$12冬天服飾貨品特價$10 7.$20或以上貨品8折 註：*此優惠不能與其他優惠同時使用 資料來源：AEON Stores 關注組、Aeon Channel

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農曆新年將至，在剛過去的周末，大批街坊均前來購物掃貨，食品、文具、清潔用品等近乎售罄，該店職員亦指清貨後將不會補貨，售完即止。

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Living PLAZA by AEON彩明店 地址: 將軍澳調景嶺彩明街1號彩明商場3樓307D號舖 電話: 2177 3638 營業時間: 11am-9pm

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