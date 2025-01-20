港漂家庭｜港漂工程師1原因棄住內地大屋 一家三口來港甘願屈住60呎劏房
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【港漂/劏房/香港教育/生活質素】隨政府開放「高才通」，愈來愈多新港漂一族的生活引起關注，香港寸金尺土，住房問題更是話題之一。日前有港漂夫婦接受抖音視頻博主的訪問，分享一家三口來港入住不足100呎劏房的「港漂奮鬥記」，引來不少網民討論，有不認同者，亦有網民為其打氣。
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訪問視頻以「三口之家蝸居6平米的香港劏房是如何生活的？」為題，接受訪問的夫婦二人和未滿2歲的兒子住在上水一間約60平方呎的劏房，月租約4,200港元，三人去年4月以兩年的「逗留簽」來港。
夫婦二人一個畢業在華中科技大學，一個畢業於貴州財經大學，98年出生的陳姓爸爸此前在深圳從事硬件工程師，月薪有近1.5萬元人民幣，來港後主要負責照顧孩子和學生線上輔導，每節課約100多元。97年出生的黃姓媽媽曾在杭州做標書員，月薪約5,000元人民幣，初抵埗香港時，因語言不通難找工作，「當時被十幾家拒絕過，馬上找老師學粵語」。目前她在銅鑼灣工作，雖然上班要一個多小時，但若能轉正，月薪約有1.8萬元。夫婦透露目前雖然存不了錢，但生活收支平衡。
港漂家庭｜為孩子教育情願屈居劏房
夫婦在短片中分享，過往在內地生活地方非常寬敝，住過兩室一廳、一室一廳，還曾養小寵物，「非常自由自在，也挺幸福」。緣何來港屈居狹小的劏房？兩夫婦解釋，主要是為了孩子的教育，覺得香港的教育體制較多元化，可以避開殘酷的高考「獨木橋」。
港漂家庭｜夫妻仍感幸福：有對方就是家
年輕的媽媽相信目前的生活只是過渡，更說只有在這種所謂的逆境下，「我才有勇氣面對未來的生活，才有更多的動力」；過往的同學有的考研、有的考公務員，雖然有時會羨慕，但「我們也有我們的幸福」。兩夫婦還在短片中透露是小學同學，問起男方會否想家，他答「有她的地方就是家」。兩人現在要面對的問題除了孩子的教育，還有來年的續簽。
究竟值不值得？畢竟相比起在內地，香港的劏港生活實在顯得憋屈，落差實在太大。訪問短片一出便引起網民熱議，超過120萬人點讚。有網民認為以男生的學歷在內地容易找工作，他們應留在內地生活；不少網民對「6平米」的居住空間表示震驚，直問「有必要嗎，蝸居這麼小的地方太壓抑，人容易抑鬱焦慮，父母優秀，孩子也是可以的」；至於內地教育競爭大的問題，也有網民說關鍵在家長心態，「不認孩子在內地卷，可以不卷啊，這不是心態問題嗎，這生活質量太憋屈了」。
港漂家庭｜網民：蝸居太壓抑VS上進夫妻不會差
另一邊廂則有網民讚賞兩夫婦，為其打氣，稱「上進的夫妻一般不會差」、「年青不怕，早晚有出頭日的，像我這樣40多了就不敢想」；也有網民送上祝福，「他們好厲害，兩個人帶着孩子就敢去那麼遠，人生地不熟的如履薄冰，我祝福他們」、「有你的地方就是家，房子不在大小！溫馨有愛就是幸福的開始，希望你們越來越好！幸福安康」。夫妻二人相濡以沫也打動不少網民，認為夫妻同心比任何都重要。
資料來源：抖音@2米飯桶
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