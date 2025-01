醫療爆煲｜報告揭英國NHS公立醫院服務爆煲　病人零尊嚴走廊病死多時始被發現

【國民保健署/NHS/醫療爆煲/不勝負荷】英國RCN近日發表一份報告,揭示國民保健署(NHS)轄下公立醫院前線服務嚴重「爆煲」,有病人零尊嚴在醫院走廊等死無人理,甚至身亡數小時後才被發現,全國的醫護恐已瀕臨崩潰。

醫療爆煲|NHS面臨崩潰 醫護人手嚴重不足

英國最大護士工會皇家護理學院(Royal College of Nursing,RCN)在上周四(16日)發表一份題為《On the Frontline of the UK's Corridor Care Crisis》,長達460頁,關於國民保健服務(NHS)的報告,報告中指出國民保健署轄下公立醫院前線服務嚴重超出負荷,包括醫院床位、人手和醫療設備不足,導致醫護瀕臨崩潰,病人私隱和尊嚴受損。

據有關護士稱,醫院劣況慘不忍睹。RCN在去年12月18日至今年1月11日間,收集來自全國5,408名於NHS下屬醫院前線工作的護士的匿名證詞,發現超過90%受訪護士認為,病患的護理因「不適當的環境」而受到影響。

醫療爆煲|病人零尊嚴 走廊等死/失禁/失救

有護士表示,醫院內幾乎每天都發生病人在走廊接受治療的景況,如1名護士和醫護助理要照顧20至30名安置在走廊的病人,醫院情況極其混亂,衛生情況惡劣,候診室內所有基礎護理設備損壞,護士要在無急救推車、氧氣和除顫器,及眾人注視情況下,為病人做心肺復甦等。其他病人因無「呼叫鐘」,導致在走廊等候治療期間身亡,甚至離世數小時才被發現;鄰近病人會沾染到對方嘔吐物;部分病人被安置在醫院走廊接受靜脈注射和輸血等治療;有孕婦在走廊等候期間流產,醫護人員只能夠即席在走廊接受流產手術。

曾有護士目睹一名患有老人痴呆症的患者在走廊大小便失禁,只能在自動售貨機旁為他清理並更換尿布;亦有臨終病人被迫在走廊面對死亡,甚至有病人被安置在雜物房、停車場、辦公室和廁所。不少護士表示看到如此惡劣的醫院環境,感到心灰意冷,士氣低落。近年醫護人員曾發起罷工表達訴求,要求加薪、改善工作條件及幫忙解決人手嚴重不足的問題。惟情況未見有改善,這次報告內有許多護士表示身心俱疲,決定離開公立醫療體系。

該組織稱,在這樣的條件下,患者失去應有的治療和尊嚴,並令生命受到威脅。以至於病人在醫院走廊接受護理治療逐漸成為常態。RCN秘書長兼行政總裁Nicola Ranger表示,全國的醫護人員已經到了 「崩潰的邊緣」。

