防騙問卷｜港府要求內地生來港前填寫防騙問卷 問卷內容大公開包含電話/投資/購物詐騙
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【詐騙 / 內地生 / 大學】香港的大學成為詐騙重災區，港大近月超過60名學生被詐騙，損失逾6,000萬港元；城大去年接獲逾30宗學生遇詐騙案件，涉約1,500萬元。港府與內地正研究多個方案，包括內地生來港前填寫防騙問卷。
由香港警務處設計的防騙問卷，包含當下電話詐騙、投資詐騙、購物詐騙的手法，並告知同學應如何防範，與院校合作發放，希冀提高同學的防騙意識。
詐騙｜港府與內地研要求內地生來港前填防騙問卷 至少3大學已實施
防騙問卷｜防騙問卷問題及答案
以下6問與「電話騙案」的「詐騙手法」有關。
Q.1 某人向你來電，自稱為內地或香港官員，需要你合作。以下哪些是你可能會遭遇到的情景？
- a. 播放事先錄制好的電話語音，看似正式。
- b. 指你涉嫌違法犯罪，令你驚嚇並就範。
- c. 需要你交出銀行保密數據，比如密碼、驗證碼等。聲稱是配合調查。
d. 以上皆是。
Q.2 某人來電聲稱你犯法，需要你進一步合作。隨後，他透過通訊軟件出示了自己的工作證件及拘捕令。你會？
- a. 相信他，並聽從對方進一步指示。
- b. 不相信，網絡上的眼見未必為實，應對來電保持審慎。
Q.3 對方告知你涉嫌違法犯罪，需要在其指定的應用程序中綁定個人的銀行數據以配合調查。對方的目的是？
- a. 獲取你的銀行資料，以竊取你的資產。
- b. 盡快幫你洗脫嫌疑。
- c. 以上皆是
Q.4 在「假冒官員」電話騙案中，騙徒會指示你保持視頻通話以便後續操作，實際上他們是想？
- a. 監控你是否有按指示辦事，讓他們得以繼續欺詐。
- b. 隔絕你與外界的聯系，讓你感到孤立無援。
- c. 增加騙局的說服力，讓你信以為真。
- d. 以上皆是
Q.5 在電話騙案中，騙徒一般會要求你開設網上銀行戶口。他們後續還會做些什麽呢？
- a. 要求你直接提供你的網上銀行賬戶和密碼。
- b. 提供假網頁或惡意軟件來讓你輸入網上銀行數據。
- c. 轉走你的銀行戶口內的資產。
- d. 以上皆是
Q.6 在電話騙案中，你在匯款前或會收到一份商業合同或保密協議文件，它的目的是？
- a. 以蒙騙銀行職員，確保款項能順利轉至指定戶口，讓騙徒成功收款，完成詐騙。
- b. 保障你的權益。
以下3問與「電話騙案」的「防騙知識」有關。
Q.7 只有執法機關才有你的個人資料嗎？
- a. 是的，只有執法機關擁有我的個人資料。
- b. 並不是的，我們在外也曾以個人資料辦事，比如注冊賬號等。所以也會記錄我們的個人資料。
Q.8 四要是哪四項？
- a. 核實對方身份。
- b. 立刻收線。
- c. 提防受騙。
- d. 致電18222。
- e. 以上皆是
Q.9 五不要是哪五項？（多選題）
- a. 切勿接聽陌生電話。
- b. 不要向陌生人透露銀行賬戶及密碼。
- c. 不要開啟不明鏈接。
- d. 不要在可疑網站輸入個人敏感數據尤其銀行賬戶及密碼。
- e. 不要報告警方。
- f. 不要將電話卡插入他人提供的手提電話。
以下7問與 「 網絡情緣投資騙案」 的 「詐騙手法」有關。
Q.10 以下哪些是「 網絡情緣投資騙案」 的詐騙流程？
- a. 外貌形象出色的社交平台賬戶。
- b. 主動前來搭訕你。
- c. 和你交心，成為摯友或發展戀人關系。
- d. 想辦法吸引你投資，比如宣稱該投資屬巨額回報，一本萬利。
- e. 讓你下載投資軟件並注資。
- f. 以上皆是
Q.11 騙徒多以外貌娟好的異性為外貌，並主動搭訕你的原因是什麽？
- a. 娟好的外貌是為吸引你的眼球，主動搭訕是為進一步獲取你的好感。
- b. 沒有特別的原因。
Q.12 騙徒為何好以「 專業人士」 包裝自己？
- a. 塑造其權威性，以得到你的信任，再騙取你的財產。
- b. 實話實說。
- c. 以上皆非
Q.13 騙徒提供虛假投資軟件是作什麽用途？
- a. 讓你以為自己正在正規平台投資，混淆視聽。
- b. 希望吸引你注資，讓其獲取你的財產。
- c. 以上皆是
Q.14 騙徒希望你投資的目的是什麽？
- a. 幫你賺錢，讓你脫貧致富。
- b. 騙你的錢，讓你一貧如洗。
Q.15 騙徒提供的虛假投資軟件有什麽特點？
- a. 即使是不同的軟件，其頁面相似度亦極高。
- b. 軟件內近乎均為虛假信息，比如虛假的「客戶動態」、「熱門話題」、「熱銷產品」等。
- c. 會有假客服與你聊天，並以各種借口拒絕你取回資金。
- d. 以上皆是
Q.16 除了讓你注資於虛假投資軟件，在網絡情緣騙案中，騙徒還會怎樣騙取你的財產呢？
- a. 急需用錢，讓你轉賬救急。
- b. 為你購買了高價值的禮物，但被海關扣查，需要你支付清關費或手續費。
- c. 以上皆有可能。
以下四問與「 網絡情緣投資騙案」的「 防騙知識」有關。
Q.17 「為防受騙，我們應勿從非官方的應用程序商店下載軟件，尤其是投資類的軟件。」此話正確？
- a. 正確
- b. 不正確
Q.18 虛假投資網頁一般都有破綻，若網站遇到以下的什麽特征時，你應當尤其注意？
- a. 網站內容有錯別字。
- b. 網站內有無效鏈接。
- c. 網站內容的語句語法不通。
- d. 以上皆是
Q.19 在支付投資資金時，如果頁面顯示是向「個人銀行戶口」轉賬，你應該？
- a. 意識到這有極大的投資詐騙成分，並立刻終止支付。
- b. 無所謂，不用大驚小怪。繼續支付。
Q.20 如果你認為對方身份可疑，你可以怎麽做？
- a. 用搜索引擎，比如谷歌圖片等。搜尋對方在社交平台發放的相片，檢視是否為網絡圖片。
- b. 檢視對方賬戶是否有異常
- c. 以上均可
以下3問與「網上購物騙案」的「詐騙手法」及「防騙知識」有關。
Q.21 當你購物時，以下哪些是「網購騙局」的特點？
- a. 以下皆是
- b. 商品的售價一般比市價低。
- c. 會用「特價」、「限購」、「外地代購」等字句吸引買家從速購買。
- d. 會讓你先在網上付款，而後賣家才發貨或送貨。
- e. 當你付款完畢，賣家便失聯。
- f. 會開設個人專頁來售賣貨品。
- g. 網頁/商家的推文極少。
- h. 商品種類琳瑯滿目，但大多是近期熱貨品。
Q.22 如果網站出現以下哪些情況，便應提高警惕？
- a. 該網站/專頁成立時間短，但卻有許多追蹤者（關注者/粉絲）。
- b. 該網站/專頁不斷變更名稱，頻率甚至高達幾天一次。
- c. 該網站/專頁聲稱自己是香港公司，但實際登記地、管理員所在地均不在香港。
- d. 以上皆是
Q.23 當你想在網上售賣產品時，應警惕以下哪些情況？
- a. 當對方極力選擇以支票付款時，便要警惕對方是否為「彈票黨」，因對方可以在收貨後撤回支票付款。
- b. 警惕以網上轉賬形式付款者，因為有可能對方使用虛假的「入數紙」（轉賬憑證）來欺騙你。
- c. 買家向你轉賬，你的「戶口結余」金額確有更新，但「可用余額」一項卻沒有相應增加。
- d. 以上皆是
以下7問與「反詐騙協調中心」及「防騙視伏器」的功能有關。
Q.24 防騙易熱線「18222」的主要作用是？
- a. 為市民提供全天候的防騙咨詢服務，如果市民懷疑受騙，即可致電咨詢。
- b. 代替999緊急服務熱線。
- c. 加強警務處的內部溝通。
Q.25 反詐騙協調中心(ADCC)除了提供防騙查詢，還有什麽作用？
- a. 積極溝通內外，與本地金融機構和境外執法機構合作，調查騙案。
- b. 與不同部門、機構、傳媒合作，提升公眾的防騙意識。
- c. 開設網站，供市民了解最新的騙案警示及騙案手法，提升市民對騙案的認知與警覺。
- d. 以上皆是
Q. 26 防騙視伏App」是「防騙視伏器」的手機應用程序，其主要作用是？ （多選題選3項）
- a. 幫助你隨時評估。
- b. 查閱及分享防騙信息。
- d. 幫助你評估生命風險。
- c. 接收最新推送消息。
Q.27 防騙視伏APP可以評估詐騙風險的範圍包括？
- a. 網址
- b. 平台用戶名稱
- c. 電話號碼
- d. 社交賬號
- e. 收款賬號
- f. IP地址
- g. 電郵地址
- h. 以上都包括
Q.28 防騙視伏APP根據什麽來評估詐騙風險？ （多選題）
- a. 市民向警方的報案。
- b. 信息安全公司的評分。
- c. 工作人員的主觀臆斷。
b. 信息安全公司的評分。
Q.29 防騙視伏器有四個程度的搜尋結果，按照可疑程度從高到低排序依次是？
- a. 高危有伏—疑似有伏—提防中伏—未有記錄
- b. 高危有伏—提防中伏—疑似有伏—未有記錄
- c. 疑似有伏—高危有伏—提防中伏—未有記錄
Q.30 如果防騙視伏器顯示搜尋結果為「未有記錄」，那你應該？
- a. 完全放下警惕，相信對方。
- b. 不代表完全無疑，仍應時刻保持警惕。
Q. 31你是否願意透過微信群組接受最新防騙訊息？
- a. 是，按下連結並加入防防騙群組。
- b. 否。
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