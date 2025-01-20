防騙問卷｜港府要求內地生來港前填寫防騙問卷　問卷內容大公開包含電話/投資/購物詐騙

▲ 港府要求內地生來港前填寫防騙問卷，包含電話、投資、購物詐騙相關內容，附問卷問題及答案。

【詐騙 / 內地生 / 大學】香港的大學成為詐騙重災區，港大近月超過60名學生被詐騙，損失逾6,000萬港元；城大去年接獲逾30宗學生遇詐騙案件，涉約1,500萬元。港府與內地正研究多個方案，包括內地生來港前填寫防騙問卷。

由香港警務處設計的防騙問卷，包含當下電話詐騙、投資詐騙、購物詐騙的手法，並告知同學應如何防範，與院校合作發放，希冀提高同學的防騙意識。

詐騙｜港府與內地研要求內地生來港前填防騙問卷 至少3大學已實施

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防騙問卷｜防騙問卷問題及答案

以下6問與「電話騙案」的「詐騙手法」有關。

Q.1 某人向你來電，自稱為內地或香港官員，需要你合作。以下哪些是你可能會遭遇到的情景？

a. 播放事先錄制好的電話語音，看似正式。

b. 指你涉嫌違法犯罪，令你驚嚇並就範。

c. 需要你交出銀行保密數據，比如密碼、驗證碼等。聲稱是配合調查。

d. 以上皆是。

Q.2 某人來電聲稱你犯法，需要你進一步合作。隨後，他透過通訊軟件出示了自己的工作證件及拘捕令。你會？

a. 相信他，並聽從對方進一步指示。

b. 不相信，網絡上的眼見未必為實，應對來電保持審慎。

Q.3 對方告知你涉嫌違法犯罪，需要在其指定的應用程序中綁定個人的銀行數據以配合調查。對方的目的是？

a. 獲取你的銀行資料，以竊取你的資產。

b. 盡快幫你洗脫嫌疑。

c. 以上皆是

Q.4 在「假冒官員」電話騙案中，騙徒會指示你保持視頻通話以便後續操作，實際上他們是想？

a. 監控你是否有按指示辦事，讓他們得以繼續欺詐。

b. 隔絕你與外界的聯系，讓你感到孤立無援。

c. 增加騙局的說服力，讓你信以為真。

d. 以上皆是

Q.5 在電話騙案中，騙徒一般會要求你開設網上銀行戶口。他們後續還會做些什麽呢？

a. 要求你直接提供你的網上銀行賬戶和密碼。

b. 提供假網頁或惡意軟件來讓你輸入網上銀行數據。

c. 轉走你的銀行戶口內的資產。

d. 以上皆是

Q.6 在電話騙案中，你在匯款前或會收到一份商業合同或保密協議文件，它的目的是？

a. 以蒙騙銀行職員，確保款項能順利轉至指定戶口，讓騙徒成功收款，完成詐騙。

b. 保障你的權益。

▲ 港大近月超過60名學生被詐騙，損失逾6,000萬港元。（資料圖片）

以下3問與「電話騙案」的「防騙知識」有關。

Q.7 只有執法機關才有你的個人資料嗎？

a. 是的，只有執法機關擁有我的個人資料。

b. 並不是的，我們在外也曾以個人資料辦事，比如注冊賬號等。所以也會記錄我們的個人資料。

Q.8 四要是哪四項？

a. 核實對方身份。

b. 立刻收線。

c. 提防受騙。

d. 致電18222。

e. 以上皆是

Q.9 五不要是哪五項？（多選題）

a. 切勿接聽陌生電話。

b. 不要向陌生人透露銀行賬戶及密碼。

c. 不要開啟不明鏈接。

d. 不要在可疑網站輸入個人敏感數據尤其銀行賬戶及密碼。

e. 不要報告警方。

f. 不要將電話卡插入他人提供的手提電話。

以下7問與 「 網絡情緣投資騙案」 的 「詐騙手法」有關。

Q.10 以下哪些是「 網絡情緣投資騙案」 的詐騙流程？

a. 外貌形象出色的社交平台賬戶。

b. 主動前來搭訕你。

c. 和你交心，成為摯友或發展戀人關系。

d. 想辦法吸引你投資，比如宣稱該投資屬巨額回報，一本萬利。

e. 讓你下載投資軟件並注資。

f. 以上皆是

Q.11 騙徒多以外貌娟好的異性為外貌，並主動搭訕你的原因是什麽？

a. 娟好的外貌是為吸引你的眼球，主動搭訕是為進一步獲取你的好感。

b. 沒有特別的原因。

Q.12 騙徒為何好以「 專業人士」 包裝自己？

a. 塑造其權威性，以得到你的信任，再騙取你的財產。

b. 實話實說。

c. 以上皆非

Q.13 騙徒提供虛假投資軟件是作什麽用途？

a. 讓你以為自己正在正規平台投資，混淆視聽。

b. 希望吸引你注資，讓其獲取你的財產。

c. 以上皆是

Q.14 騙徒希望你投資的目的是什麽？

a. 幫你賺錢，讓你脫貧致富。

b. 騙你的錢，讓你一貧如洗。

Q.15 騙徒提供的虛假投資軟件有什麽特點？

a. 即使是不同的軟件，其頁面相似度亦極高。

b. 軟件內近乎均為虛假信息，比如虛假的「客戶動態」、「熱門話題」、「熱銷產品」等。

c. 會有假客服與你聊天，並以各種借口拒絕你取回資金。

d. 以上皆是

Q.16 除了讓你注資於虛假投資軟件，在網絡情緣騙案中，騙徒還會怎樣騙取你的財產呢？

a. 急需用錢，讓你轉賬救急。

b. 為你購買了高價值的禮物，但被海關扣查，需要你支付清關費或手續費。

c. 以上皆有可能。

以下四問與「 網絡情緣投資騙案」的「 防騙知識」有關。

Q.17 「為防受騙，我們應勿從非官方的應用程序商店下載軟件，尤其是投資類的軟件。」此話正確？

a. 正確

b. 不正確

Q.18 虛假投資網頁一般都有破綻，若網站遇到以下的什麽特征時，你應當尤其注意？

a. 網站內容有錯別字。

b. 網站內有無效鏈接。

c. 網站內容的語句語法不通。

d. 以上皆是

Q.19 在支付投資資金時，如果頁面顯示是向「個人銀行戶口」轉賬，你應該？

a. 意識到這有極大的投資詐騙成分，並立刻終止支付。

b. 無所謂，不用大驚小怪。繼續支付。

Q.20 如果你認為對方身份可疑，你可以怎麽做？

a. 用搜索引擎，比如谷歌圖片等。搜尋對方在社交平台發放的相片，檢視是否為網絡圖片。

b. 檢視對方賬戶是否有異常

c. 以上均可

▲ 城大去年接獲逾30宗學生遇詐騙案件，涉約1,500萬元。（資料圖片）

以下3問與「網上購物騙案」的「詐騙手法」及「防騙知識」有關。

Q.21 當你購物時，以下哪些是「網購騙局」的特點？

a. 以下皆是

b. 商品的售價一般比市價低。

c. 會用「特價」、「限購」、「外地代購」等字句吸引買家從速購買。

d. 會讓你先在網上付款，而後賣家才發貨或送貨。

e. 當你付款完畢，賣家便失聯。

f. 會開設個人專頁來售賣貨品。

g. 網頁/商家的推文極少。

h. 商品種類琳瑯滿目，但大多是近期熱貨品。

Q.22 如果網站出現以下哪些情況，便應提高警惕？

a. 該網站/專頁成立時間短，但卻有許多追蹤者（關注者/粉絲）。

b. 該網站/專頁不斷變更名稱，頻率甚至高達幾天一次。

c. 該網站/專頁聲稱自己是香港公司，但實際登記地、管理員所在地均不在香港。

d. 以上皆是

Q.23 當你想在網上售賣產品時，應警惕以下哪些情況？

a. 當對方極力選擇以支票付款時，便要警惕對方是否為「彈票黨」，因對方可以在收貨後撤回支票付款。

b. 警惕以網上轉賬形式付款者，因為有可能對方使用虛假的「入數紙」（轉賬憑證）來欺騙你。

c. 買家向你轉賬，你的「戶口結余」金額確有更新，但「可用余額」一項卻沒有相應增加。

d. 以上皆是

以下7問與「反詐騙協調中心」及「防騙視伏器」的功能有關。

Q.24 防騙易熱線「18222」的主要作用是？

a. 為市民提供全天候的防騙咨詢服務，如果市民懷疑受騙，即可致電咨詢。

b. 代替999緊急服務熱線。

c. 加強警務處的內部溝通。

Q.25 反詐騙協調中心(ADCC)除了提供防騙查詢，還有什麽作用？

a. 積極溝通內外，與本地金融機構和境外執法機構合作，調查騙案。

b. 與不同部門、機構、傳媒合作，提升公眾的防騙意識。

c. 開設網站，供市民了解最新的騙案警示及騙案手法，提升市民對騙案的認知與警覺。

d. 以上皆是

Q. 26 防騙視伏App」是「防騙視伏器」的手機應用程序，其主要作用是？ （多選題選3項）

a. 幫助你隨時評估。

b. 查閱及分享防騙信息。

d. 幫助你評估生命風險。

c. 接收最新推送消息。

Q.27 防騙視伏APP可以評估詐騙風險的範圍包括？

a. 網址

b. 平台用戶名稱

c. 電話號碼

d. 社交賬號

e. 收款賬號

f. IP地址

g. 電郵地址

h. 以上都包括

Q.28 防騙視伏APP根據什麽來評估詐騙風險？ （多選題）

a. 市民向警方的報案。

b. 信息安全公司的評分。

c. 工作人員的主觀臆斷。

b. 信息安全公司的評分。

Q.29 防騙視伏器有四個程度的搜尋結果，按照可疑程度從高到低排序依次是？

a. 高危有伏—疑似有伏—提防中伏—未有記錄

b. 高危有伏—提防中伏—疑似有伏—未有記錄

c. 疑似有伏—高危有伏—提防中伏—未有記錄

Q.30 如果防騙視伏器顯示搜尋結果為「未有記錄」，那你應該？

a. 完全放下警惕，相信對方。

b. 不代表完全無疑，仍應時刻保持警惕。

Q. 31你是否願意透過微信群組接受最新防騙訊息？

a. 是，按下連結並加入防防騙群組。

b. 否。

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