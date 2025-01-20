RSV疫苗｜接種RSV疫苗或出現吉巴氏綜合症　劉宇隆：宜諮詢醫生意見後再決定

▲ 劉宇隆表示，接種RSV疫苗或會出現副作用，建議75歲或以上居於院舍的長者和孕婦，可以考慮徵詢醫生意見後才接種。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會早前召開會議，委員會暫時不建議為全部長者和孕婦普遍接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。

委員會主席劉宇隆今日（20日）出席電台節目表示，接種RSV疫苗或會出現副作用，建議75歲或以上居於院舍的長者和孕婦，可以考慮徵詢醫生意見後才接種。

疫苗｜衞生署科委會就RSV疫苗發表暫擬共識 不建議為全部長者及孕婦接種

劉宇隆指，美國食品藥物管理局報告顯示，接種RSV疫苗後有機會出現吉巴氏綜合症，委員會因此建議，75歲或以上及居住在院舍的高危長者，應在與醫生商討後考慮接種，認為有關風險遠低於感染呼吸道合胞病毒的嚴重性。

至於孕婦接種RSV疫苗可預防初生嬰兒，在感染呼吸道合胞病毒後出現嚴重疾病。惟部分國家的臨床數據顯示，孕婦在接種後出現早產及妊娠高血壓，而藥廠都列明，建議懷孕32至36周才可接種，因此委員會在審視後認為，在未有更詳細接種數據下，需要再觀察更長時間，孕婦應在與產科醫生討論後才接種。

劉宇隆又指，委員會認為院舍長者大多有長期病患，交叉感染機會高。雖然RSV疫苗安全性存在隱憂，但希望尊重市民意願，不想完全阻止高風險群組接種疫苗。在衡量接種後的好處和風險後，建議75歲或以上居於院舍的長者和孕婦，可以考慮徵詢醫生，在知情同意的前提下，接種RSV疫苗作個人保護。

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