英國生活｜居華英國網紅帶妻兒返抵倫敦　狠批落後破碎：我想回中國了

▲ 一名居華英國網紅最近帶妻兒返抵倫敦，馬上狠批英國落後又破碎，並表明「我想回中國了！」

【居華外國網紅/KOL/英國人在中國】近年不少人移民英國，可是有長居中國多年的英國人，回鄉後卻批評英國落後！旅居中國13年的英國KOL Jason Lightfoot早前帶妻兒回老家探親，怎知一抵埗便被家鄉的「髒、亂、差」嚇倒，直言十分震驚和失望，想快點回中國。

最新影片推介：

Jason和妻兒早前回英國探親並拍攝行程，怎知卻受不住家鄉的落後，影片一開頭便說「下機抵達破碎的英國了」（Just landed back in broken Britain）! 他在影片中抱怨倫敦的地鐵站破舊、座椅非常骯髒、月台無安全門、地鐵運行後電話收不到網絡，乃至地鐵買票需現金令他手忙腳亂等。驟返倫敦的不適應讓他直呼英國「太落後」！他在短片中問兒子「你想回中國嗎？」兒子林肯不斷點頭。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

英國生活｜深愛英國卻對現狀感失望

除了吐槽倫敦的地鐵，Jason還在短片中投訴了倫敦灰灰的天空、高物價和衛生問題， 例如無人清掃道路兩旁的垃圾、地面密密麻麻的香口膠。他表示，自己是英國人，深愛自己的祖國，但是祖國的現狀讓他內心非常失望。他已習慣了中國令人驚歎的基建設施和一塵不染的街道。

他在視頻尾段提及從老家錫菲（Sheffield）坐火車到約330公里外的蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow），花了5小時，這個時間在中國可坐高鐵從北京到上海，行程超過1,300公里；他們買的一等座大約每人花了200英鎊，最令他震驚和憤怒的，是座椅靠背竟然不能調整！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

英國生活｜網民：恨鐵不成鋼VS不盡不實

有網民看吐槽視頻後覺得Jason如此貶低自己的國家是很鐵不成鋼，但也有網民直言倫敦百年地鐵不能與中國近十幾年的地鐵相比，而倫敦地鐵也可用信用卡直接刷卡進站等，應更客觀地比較。

Jason Lightfoot在中國居住13年，在內地不少視頻網站平台如抖音、騰訊、今日頭條、B站和西瓜視頻等均有帳號，是全網粉絲超過400萬的大V；其在YouTube的頻道「Living in China」也有53.7萬人訂閱，還開設Tiktok、Instagram、Facebook和Twitter帳號。他在內地抖音有258.8萬粉絲，獲讚超過1800萬。

旅居中國｜拍片「向世界展示真實中國」成網紅

據內地傳媒報道，Jason於2013年起和當時的女友定居中國貴州。他表示，來中國前在英國BBC和美國霍士新聞等看到很多有關中國的負面報道——中國污染嚴重、人口擁擠、環境惡劣等。到中國後他發現不是這回事，為向世界展示真實的中國，2015年起他在YouTube發布自己拍攝和製作的短視頻，記錄在中國的日常生活、美食、傳統文化和美景等，還分享學中文的技巧。

因其視頻大受歡迎，曾獲中國國家電視台環球電視網CGTN訪問，CGTN將其描述為「一個批判『西方媒體』扭曲報道的視頻博主」。「唱好」中國、親中國的外國網紅往往被質疑獲中國政府資助或支持，Jason曾在一視頻中否認有任何人資助他。

相關報道：

移民英國｜移英港人瘋狂搶米囤積 港男斥行為「肉酸」掀罵戰

英國升學｜英國呢個城市吸引5000港人居住 3大原因成為移英天堂？【附優秀學校名單】

移民英國｜中產港男移英做倉務員攞最低工資 生活壓抑列4大缺點：掛住香港天堂嘅生活

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】