TOPick會員有獎｜送你「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」限定禮品(紅燒鮑魚+紅酒)(10份)

Mikiki 新春呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」

聯乘兩大本地人氣卡通角色 新春喜慶造型可愛現身三大地道港式場景

新春年宵市集１月開鑼 雲集逾30人氣特色品牌

「菠蘿油妹妹x阿讚貓」期間限定店發售新年精品 必買元朗老字號手工花生糖

乙巳蛇年即將到來，新鴻基旗下商場新蒲崗 Mikiki聯乘兩大本地人氣插畫師設計的卡通人物，分別為菠蘿油妹妹及「貓室」的阿讚貓，攜手呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」，陪大家靈蛇獻瑞！由即日起至2025年2月16日期間，換上喜慶新裝的「菠蘿油妹妹」以及喜歡稱讚人的「阿讚貓」，結伴暢遊三大地道港式場景打卡位，包括以九龍城70-80年代面貌打造的「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳，菠蘿油妹妹插畫師Helen Tam以她獨有的插畫風格呈現昔日香港建築物特色！另有掛滿了揮春、燈籠及擺滿了經典賀年糖果的「阿讚貓」開運辦館，以及糅合香港獨有霓虹燈街角面貌及新派賀年祝福字句的霓虹燈祝願打卡牆， 誠邀各位穿梭於各個經典場景，盡拍開心全家福，共迎喜慶蛇年！

新年前少不了搜羅年貨及賀年禮品，由即日起至2025年1月28日期間，Mikiki將會舉辦「港式年宵市集」將有逾30個人氣品牌參展，包括元朗老字號品牌其奧花生糖、牛師傅牛軋糖及尚寶堂等，售賣應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味、美酒及精選生活用品等，歡迎大家蒞臨搶購！ 而新春市集內更設有「菠蘿油妹妹及阿讚貓期間限定店」，推出多款獨家發售的「菠蘿油妹妹」和「阿讚貓」精品及賀年用品，粉絲們不容錯過！而活動期間「阿讚貓」將會化身為「貓店長」於指定日子舉辦見面會，向大家送上賀年祝福。

於指定日子，場內亦特設有趣經典遊戲，於新年期間喚起大家集體回憶！顧客只須消費滿指定金額，即可以體驗兒時彈彈波及噹噹遊戲！另更可換領大受歡迎經典眼鏡形朱古力，即時戴上在港式懷舊場景中拍照留念。同時，Mikiki更準備了即席賀年揮春、賀年造型氣球及港式懷舊糕點龍鬚糖、糖蔥餅等賀年禮品，憑即日電子消費即可換領，將滿滿的新年祝福帶回家!

三大港式懷舊打卡位「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳

打卡首站必到充滿著懷舊風味的港式茶餐廳！港式茶餐廳提供多種中西食品，正反映香港人兼容並包的精神，而窗外有著由菠蘿油妹妹插畫師Helen Tam專為今次活動設計九龍城70-80年代面貌的插畫，以她的獨有可愛插畫風格，呈現建築文化特色及香港昔日情懷！

為迎接元氣滿滿的蛇年，人見人愛的「菠蘿油妹妹」率先換上新春旗袍衣飾，誠邀大家大歎菠蘿油、港式奶茶以及各式香港地道美食，一同參與這場新春派對！

「阿讚貓」開運辦館

阿讚貓化身為「貓店長」歡迎各位光臨，大家不妨到訪港式老辦館，感受濃濃香港本土情懷，辦館亦已換上新春喜慶佈置，掛滿了揮春、燈籠，以及擺滿了經典賀年糖果，洋溢著傳統新年氣氛，等待著各位來尋寶。抬頭一望，菠蘿油妹妹及阿讚貓在飛機上向大家招手，讓人不禁回憶起昔日九龍城區，飛機在頭頂上掠過的經典時光。快快前來開運辦館，重溫舊日美好時光！

霓虹燈祝願打卡牆

香港的夜色因閃爍的霓虹燈而璀璨，獨特的街角風景交織這座城市的獨特魅力！在霓虹燈打卡牆上貼滿了以霓虹燈設計成的新派賀年祝福字句，包括「油然自得」、「人見人讚」、「如魚得水」及「大吉大利」，一同感受菠蘿油妹妹及阿讚貓為大家送上的美好新年祝福！

Mikiki「港式年宵市集」 特設「菠蘿油妹妹及阿讚貓期間限定店」獨家發售賀年精品及糕點

即日起至2025年1月28日期間，Mikiki地下中庭將會舉辦「港式情懷賀新年」市宵市集，特別打造出貴氣花燈庭園，充滿著濃濃的新春節日氣息，而「菠蘿油妹妹」亦帶同好朋友「為食蛇」可愛現身，攜手出場跟大家共迎新歲。新春市集雲集逾30個人氣品牌參展，售賣應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味及其他生活用品，包括：天寶堂海味、牛師傅牛軋糖、長洲師傅糯米滋等。

同埸更有「菠蘿油妹妹及阿讚貓」期間限定店，獨家發售多款新年限定商品，包括賀年必備「菠蘿油妹妹」利是封和揮春及「阿讚貓x Koala brand」的招財系列公仔、氣球及新年產品，可以趁機會增添家中新年氣氛或送贈親友。

Mikiki呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」活動詳情

日期：即日起至2月16日

時間：10am – 10pm

地點：Mikiki地下中庭B區

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「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓」 港式年宵市集

日期：即日起至1月28日

時間：11am – 9pm

地點：Mikiki地下中庭A區

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賀年即席揮春換領

The Point 會員於活動當日即日以電子貨幣消費滿HK$200，即可換領由書法大師Brandon Tsang即席揮毫的賀年揮春1張。



日期：1月25日（星期六）

時間：2:30pm – 5:30pm

地點：Mikiki 地下中庭A區

賀年扭扭氣球換領

The Point 會員於活動當日即日以電子貨幣消費滿HK$200，即可換領賀年扭扭氣球1個。

日期：1月26日（星期日）

時間：1pm – 6pm

地點：Mikiki 地下中庭A區

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財神大派賀年金幣

福氣滿滿的財神將會大駕光臨Mikiki，為各位顧客送上新年祝福，並大派賀年朱古力金幣！

日期：2025年2月1日至2日（年初四、年初五）

時間：2:30pm – 5:30pm

地點：Mikiki 各處

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懷舊美食賀新年

The Point 會員於活動當日即日以電子貨幣消費滿HK$200，即可換領龍鬚糖或糖蔥餅1份。

日期：2025年2月8日及2月9日（星期六及日）

時間：1pm – 6pm (或至換完即止)

地點：Mikiki 地下中庭B區

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賀年裝置打卡賞 – 送您敏華冰廳菠蘿油

The Point 會員於 Mikiki 與菠蘿油妹妹或「港式情懷賀新年」裝置合照，並即日於場內以電子貨幣消費滿HK$50即可獲贈換領券1張，憑券於指定日期內於Mikiki敏華冰廳堂食消費滿HK$50即可換領菠蘿油1件！

(數量有限，換完即止)

日期：即日至2025年1月28日

時間：1pm – 10pm

地點：Mikiki 1樓顧客服務中心

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*活動受條款及細則約束，詳情請參閱場內宣傳品或向顧客服務中心職員查詢。

*活動如有任何更改，恕不另行通知。

TOPick 新聞 送出「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」限定禮品(紅燒鮑魚+紅酒)(10份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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