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工業意外丨啟德醫院冧棚架11人傷女工「花姐」仍危殆　頭顱脊椎骨折右眼無法張開

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【啟德棚架/工業意外/花姐】啟德新急症醫院地盤於上周一（13日）發生塌大型棚架意外，致11名工人受傷，據了解，其中一名61歲姓趙女工「花姐」至今仍然危殆，目前仍在深切治療部留醫。

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工業傷亡權益會昨日(19日)在Facebook專頁發文透露「花姐」傷勢仍然非常嚴重，除了身體多處骨折，右眼現時亦無法張開。因此希望大家為「花姐」加油打氣，冀她可早日康復。

身體多處骨折或骨碎，包括頭顱、頸部、脊椎、胸骨、鎖骨、面頰等等，腦部有血塊。右眼現時無法張開，早前已完成手術，希望能恢復視力。家人非常痛心和擔心，連日奔波勞碌，心力交瘁。在此，希望我們為花姐集氣，讓花姐得到力量，早日康復。

工業傷亡權益會又指涉事建築商在意外六日後終露面慰問家屬，並促請建築商協助「花姐」家人和「花姐」渡過難關。

 

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急症醫院地盤巨型棚架倒塌

事發於本月13日下午4時許，涉事地點為啟德承昌道興建中的新急症醫院地盤，大樓外一幅約20米高、60米闊的棚架突然倒塌，致11名年齡介乎40至61歲的工人受傷。

同場加映: 父親節願望丨19歲傑仔為救人墮坑半癱　朱父全職照顧不言累：但求有日他能站起來

2023年7月兒子朱煒傑（傑仔）為救同事墮坑致半癱，目前依然留院治療中。朱父接受TOPick訪問時，坦言過去一年家庭經歷著巨大的磨難，望著兒子由一個活蹦蹦的青年，變成終日臥床、大小二便均有賴旁人幫忙的病人，令朱父感到十分心痛。

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