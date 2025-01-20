記者實測︱WhatsApp新增4大功能　濾鏡/背景/自拍貼圖/貼圖集分享

▲ 用戶可以試玩WhatsApp新增的4大功能。

【WhatsApp/WhatsApp貼圖】港人最常用的通訊軟件WhatsApp，近來推出多項全新功能及設計改良，記者實測後覺得「勁好玩!」，通訊時可以帶來不少歡樂！

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為了知道有幾好玩，TOPick記者進行了實測及將過程截圖教學，用戶只要按部就班，很快就學識，當中覺得自拍貼圖最好玩，用戶可以將自己的表情、愛寵及仔仔女女製作一系列貼圖，製造專屬自己的風格。

WhatsApp新功能︱以下是圖解教學:

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WhatsApp新功能︱相機特效

WhatsApp 去年推出的視訊通話特效大受歡迎。現在用戶在對話中拍攝和傳送影片或相片時，亦可輕鬆套用30款背景、濾鏡和特效，增添趣味。

WhatsApp新功能︱自拍貼圖

喜歡自訂貼圖的用戶，現可輕鬆將自拍照直接轉換為貼圖。只需點按貼圖集，然後選擇「建立」，畫面上就會顯示相機選項，讓用戶可即時自拍並一鍵建立貼圖。此功能已在 Android 推出，而 iOS 版本亦會稍後推出。

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WhatsApp新功能︱貼圖集分享

看到朋友喜歡的貼圖集，現可直接在對話中分享！

WhatsApp新功能︱快速傳送心情回應

只需點按兩下訊息就能表示心情，並可快速瀏覽最常用的心情回應。

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