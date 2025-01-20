酒樓優惠｜連鎖酒樓明星金閣推飲茶優惠 原盅蒸飯$8.8/大中小點一律$18
撰文： 王明芳
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 53 分鐘前
【酒樓優惠/飲茶優惠】香港飲食業踏入寒冬，不少食肆都紛紛出招救亡。連鎖酒樓明星金閣海鮮酒家最近推出早茶及下午茶優惠，包括原盅蒸飯$8.8，自配孖寶點心$29.8，下午茶所有大中小點一律$18，一家人去飲茶就最適合不過，即睇詳情！
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酒樓優惠｜早市及下午茶原盅蒸飯$8.8
有網民於Facebook群組「香港酒樓關注組」發文分享，明星海鮮酒家集團旗下的深水埗明星金閣推出早茶及下午茶優惠，當中包括原盅蒸飯每盅$8.8，周一至周六分別供應鳳爪排骨飯、鹹魚肉餅飯和臘腸滑雞飯。點心方面，蟹籽燒賣皇及原隻鮮蝦腸粉每款$16.8；自配孖寶每份$29.8，任選2款點心，包括時菜牛肉球、瑤柱蒸芋頭糕、叉燒三式飽等等。
酒樓優惠｜下午茶大中小點一律$18
另外，下午茶時段所有大、中、小點一律$18，點心選擇相當豐富，例如有生炒臘味糯米飯、時菜鯪魚球、養眼紅棗糕等。午市及下午茶亦有廚師優惠推介，其中貴妃雞湯米每碗$19.8、豬扒雞翼湯米及菜遠蝦球湯伊麵每碗$26.8，十分抵食。
明星金閣（深水埗）
地址：九龍深水埗大埔道168-178A地下及2樓（地圖）
電話：2778 8138
營業時間 : 早上7:00-晚上11:00
早市：7:00至11:30
午市：12:00至1400
下午茶：14:00至15:45
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