壽司店食客｜男食客迴轉壽司店頭靠運輸帶　頭髮貼上食物惹眾怒：損人不利己

▲ 男食客迴轉壽司店頭靠運輸帶，頭髮貼上食物惹眾怒：損人不利己！

迴轉壽司運輸帶遇「不速之客」！近日，有壽司店食客在Threads上傳影片，指臨桌客人將頭靠近運輸帶，頭頂更已經伸進其中，頭髮貼上經過的食物、調味品及餐具，恐有衞生問題，網民見此行為紛紛指責。

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壽司店食客｜頭伸進傳輸帶貼上食物

據影片可見，前桌男食客將頭靠在放在右側的食物傳輸帶空間中，頭髮「拂過」傳輸帶上的物品，更因佔用太大空間，致碗碟「被阻」無法通過，惟男子只是將頭抬起「放行」後，繼續靠上。

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該段影片僅有8秒，男子便以頭阻攔了「芥末碗」及盛放食物透明蓋的盆碗，未知後續是否有食物與其頭髮直接接觸。樓主附言表示「食食下壽司見到有人擺個頭落去」。

壽司店食客｜網民批：無衞生可言！

此事引起熱議，網民紛紛指責男食客行為離譜，「自私」、「冇品」、「損人不利己」、「無衞生可言」、「斟杯滿到就瀉熱水擺上帶」、「建議影埋前面，睇時有證據畀間舖可以罰款同列黑名單」。

▲ 網民批該名男食客自私，或釀食品衞生問題。（iStock）

亦有網民分享類似經歷，「喺（其他餐廳）我都見過一次，有個阿婆伸隻手埋佢攔住架輸送車，架車即刻成架連啲壽司碟全部飛晒出嚟，發出好大聲，跟住我發覺唔對路，個輸送帶車底嚟咗個位停我低咗，原來d壽司係我嘅，俾前面個阿婆撞飛晒，我即刻叫職員，好彩佢地叫裡面再做返俾我。」

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