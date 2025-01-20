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非政府工程｜發展局推新措施助非政府工程上馬　建造商會料幫助不大

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

香港建造商會執行總監梁敬國表示，歡迎政府的新措施，惟認為基本問題未解決，難以改善市場情况。（資料圖片）

發展局日前公布推展5項新措施，包括加快審批私營工程、加快開展樓宇維修代辦工程等，以推進非政府工程「早日上馬」。香港建造商會執行總監梁敬國表示，歡迎政府的新措施，惟認為基本問題未解決，難以改善市場情况。

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梁敬國今日（20日）在電台節目指，現時香港經濟狀况不太好，形容現時私營市場「很靜」，發展商賣樓銷售情況不理想，不會積極投地，認為即使政府改善審批程序，亦未能令發展商見到前景或市場有改善，相信措施幫助不大。

梁敬國表示，過往私營工程審批需要經過多個不同部門，以地盤「圍街板」為例，工程可能要經屋宇署、運輸署、消防及警方等審批，業界根本不知道審批需時多久。他認為，當日後市場復蘇，新措施將有助業界，惟業界反映，希望屋宇署可加快開展樓宇維修代辦工程，指署方因委託的顧問公司倒閉，需長時間才批出代辦工程採購訂單，令投標公司可開展的工程減少。

對於屋宇署於2023年成立專責審批組，並減少一般建築圖則首次呈交申請時所需的資料項目。梁亦稱措施未見明顯成效，希望政府積極按照既定時間表，加快各層面的審批，減省不必要的程序，並考慮讓業界自我認證。

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