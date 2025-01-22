公屋分戶2025｜公屋分戶申請懶人包　申請資格/入息審查條件/離婚分戶詳情

▲ 公屋分戶申請者須為「必須遷置類別的合住戶」或「自願合住戶和家庭組合住戶」的其中一類公屋租戶，才符合公屋分戶申請資格。

【公屋分戶 / 離婚公屋分戶 / 入息審查 / 懶人包】家庭糾紛不斷，公屋分戶要點樣申請？根據房屋署公佈的分戶政策資料，要成功申請公屋分戶，必須符合公屋分戶的一個重要條件，並具備合理及值得體恤的理由，方可受理。想知道自己是否具備公屋分戶條件？又或者申請公屋分戶又需要什麽審查？即刻睇內文了解詳情啦！

公屋申請2025｜公屋申請懶人包 一文盡睇申請資格/申請方法/入息限額/進度查詢

公屋分戶2025｜申請資格

申請人必須為「必須遷置類別的合住戶」或「自願合住戶和家庭組合住戶」的其中一類公屋租戶，才符合公屋分戶申請資格。

必須遷置類別的合住戶

此類住戶指過往因受清拆或舊區重建等原因，而被調配與無關係人士或非直系親屬合住公屋單位的人士，屬優先處理的分戶對象。

自願合住戶和家庭組合住戶

此類租戶須具備及提供值得體恤的理由，例如家庭成員之間存在嚴重不和/暴力或其他特殊情況，方可受理。

假設最終未能符合分戶政策申請資格，房委會或會按其特殊情況，決定是否授權轉介至社會福利署跟進。

公屋分戶2025｜公屋分戶理由

上述公屋分戶申請者須有充分理據及值得體恤的理由才方可獲受理，因為分戶政策是房屋資助的一種，當申請者獲分配另一單位時，亦變相地會延長其他公屋申請者的輪候時間。

所以，為確保公共資源不被濫用，其處理的公屋分戶申請理由較多情況為涉及家庭成員之間的嚴重不和、家庭暴力等情況，房屋署為防範這些不幸事件再次發生，或會酌情考慮為涉事家庭分戶。

值得留意，若部分家庭成員表明不希望分戶，其他成員的申請亦不被受理。房委會或會按其特殊情況，決定是否授權轉介至社會福利署跟進，以便提供援助。

公屋分戶2025｜公屋分戶入息審查

視乎申請者的身份，審查可分爲「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」。

若申請者屬 「必須遷置類別的合住戶」 ，申請要求編配另一公屋單位的分拆戶須通過 「住宅物業權審查」 ;

，申請要求編配另一公屋單位的分拆戶須通過 ; 若申請者屬「自願合住戶和家庭組合住戶」，原住戶和分拆戶均須接受「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」；

甚麼是「全面經濟狀況審查」?

是對於申請者的入息及資產進行審查，以最新公屋入息及總資產淨值限額為基準，公屋住戶的入息不得超出入息限額之5倍，而家庭總資產淨值不得超出入息限額之100倍，否則便會被終止租約，須遷出公屋單位。

甚麼是「住宅物業權審查」?

是對於申請者的物業權益進行審查，包括是否擁有或 與他人共同擁有香港任何住宅物業權益；是否簽訂任 何協議購買香港任何住宅物業；

是否持有任何擁有香港住宅物業的公司50%以上股權；是否為任何死者遺 產的受益人 ，其遺產包含香港任何住宅物業或土地。

值得留意，若未能通過「全面經濟狀況審查」的一方，卻符合「 住宅物業權審查 」規定的申請者 ，則可申請在新界寶田中轉房屋暫住，但暫住期不得超過 1 年，期間須繳交該單位的市值暫准證費。

公屋分戶2025｜公屋分戶申請表

公屋分戶申請者需填妥「公共租住房屋申請表」（HD300C），並在三個月内將所有必要的證明文件和聲明書，連同申請表寄回或遞交至房屋署申請分組。

有關公屋分戶申請表格可在香港房屋委員會及房屋署官網下載，或在各公共屋邨辦事處、房屋署申請分組及民政事務總署轄下的諮詢服務中心免費索取。

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公屋分戶申請審核

若資料不全或未妥善填寫，有可能導致申請被退回。

若通過初步審核，申請者將被約見進行詳細資格審查，以核實其符合分戶的條件。

公屋分戶申請獲批准

申請若獲批准，分拆戶可獲編配另一公屋單位， 或選擇以綠表資格（有效期一年），申請透過各項資助自置居所計劃置業，以代替接受公屋編配。

分拆戶在獲配另一公屋單位後，其原住戶和分拆戶仍須在「富戶政策」下每 2 年進行一次申報家庭入息及資產，包括是否擁有香港住宅物業，以確保公共房屋資源不被濫用。

離婚公屋分戶2025｜申請資格

通常，房屋署在住戶分居期間 ，不會主動要求任何一 方遷出 ，因為這只會對陷入婚姻危機中的家庭造成壓力，並排除他們和好的機會。倘若雙方因離婚而未能就公屋的租住權達成協議，房屋署則會根據現行離婚政策處理。

離婚公屋分戶2025｜離婚政策

房屋署將根據不同離婚後情況，再決定哪一方可以繼續居住在原有的公屋單位。

擁有子女管養權 的一方，並在沒有其他人有權使用該公屋單位。

的一方，並在沒有其他人有權使用該公屋單位。 沒有子女管養權 的一方則須遷離公屋單位，倘若無法另覓居所，又符合入住中轉房屋資格，則可申請新界寶田中轉房屋的一人單位。

的一方則須遷離公屋單位，倘若無法另覓居所，又符合入住中轉房屋資格，則可申請新界寶田中轉房屋的一人單位。 若雙方均擁有子女的管養權的情況下，房屋署則會考慮為雙方分配獨立的公屋單位，但須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」。

倘若有一方未能通過「全面經濟狀況審查」，但符合 「 住宅物 業權審查 」規定，，他/她可以申請在新界寶田中轉房屋暫住，但居住期不得超過一年，並且期間須繳交市值暫准租用證費。

同時，他/她亦可以透過單身人士輪候登記冊申請公屋，並可獲縮減輪候時間，減幅相等於他在現租約下居住在公屋單位的年期，但最長以3年為限。

離婚公屋分戶2025｜有條件租約計劃

若申請離婚個案所涉及的法律訴訟程序需時很長，且期間帶著未成年子女的一方，於辦理離婚手續期間急切需要居所。房署會按社會福利署的推薦，從體恤安置轄下的「有條件租約」計劃配額中，為他們安排暫住另一公屋單位。

此外，「有條件租約」政策涵蓋範圍亦包括以下列類 別的已提出離婚呈請的家庭暴力受害者

沒有子女的配偶；

離開婚姻居所而沒有帶同「受供養子女」的配偶；

當離婚訴訟完結後，「有條件租約」的受惠人須通過「全面經濟狀況審查 」及「住宅物業權審查」的規定，並取得未成年子女的管養權，才可把「有條件租約」轉為正常租約。

而未能通過規定的「有條件租約」受惠人須退回公屋單位。倘若他/她仍然有資格獲「體恤安置」，房署仍會以正常租約，把「有條件租約」下出租的單位批租的。

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