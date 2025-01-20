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身高困擾｜1.5米女生遠赴土耳其增高6cm　術後慘患骨髓炎腿部噴膿央視揭「斷骨增高」灰色產業鏈

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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内地自2006年禁止「斷骨增高」手術。（影片截圖）

【斷骨增高／慢性骨髓炎／身高困擾】内地自2006年禁止「斷骨增高」手術，惟央視揭仍有不少人「以畸形矯正之名，行斷骨增高之實」，有受害者更在「醫托」安排下赴土耳其增高6cm後慘患骨髓炎，腿部膿液不斷噴出，行走困難。

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斷骨增高｜女子斷骨增高後嚴重感染腿部噴膿

據《央視新聞》報道，身高1.5米的小方，在2021年初前往土耳其做手術，將脛骨延長了約6厘米，在經歷漫長的延長期、拆除了外固定架後，小方在同一年7月時，右腿突然嚴重感染，腿部噴膿，且擠也擠不完。

小方指，對於併發症，其國內醫托「風箏」、當地醫生均消極處理。同年9月，小方確診慢性骨髓炎、膝關節外翻、足內翻等多種併發症。她表示，現在「走超過500米都要考慮，一蹲就會後倒，腿沒有任何力量」。

而當初和小方一同出國的「腿友」，也出現了併發症，即便沒有併發症，術後腿部功能也難以恢覆到原有水平，「每天睡覺都很難受，還是會後悔做了這個手術」。

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斷骨增高｜斷骨增高手術價格為12萬

2024年11月，央視記者在網上找到一名「醫托」阿迪，聲稱有合作醫生可以進行斷骨增高手術，價格為12萬人民幣（約12.8萬港元），並邀請記者前往福建泉州接受一名孟姓醫生面診，強調對方是醫院院長，技術高超。

阿迪表示，由於斷骨增高屬於違禁手術，醫生都相當謹慎。為增強說服力，他還安排一名已接受手術增高的「腿友」與記者見面，對方稱主刀醫生亦是孟醫生，目前已結束手術18天，住院一周，正經歷手術後的脛骨延長期。

這位「腿友」原身高不到1.6米，按照手術設計，他的小腿將延長6厘米，對此，他直言「自己從未猶豫過」，而且孟醫生技術過關，手術亦很簡單。隨後阿迪又展示有逾200人的微信「術後交流群」，另一未施手術的「腿友」交流群人數更破千，顯示內地「增高」頗有市場。

據阿迪指，為規避調查，12萬手術費不能報醫保，最好全付現金，且錢不可直接給醫生。病人可按正常手術住院程序，但要在X光片和病歷上做一些手腳。報道指，該名孟醫生為一家以骨科為特色的二級綜合醫院院長，骨科副主任。最終孟醫生現身時，提到術後效果，特別是運動功能的恢復，他給出了相對樂觀的描述。孟醫生還自信地表示，完全有能力控制和處理術後各種併發症風險。

斷骨增高｜醫生寫假病歷讓病人住院

另一名男子小林（化名）在2023年決定進行斷骨增高手術，他透過「腿友」的秘密推薦，聯絡到所在省會城市三甲醫院的一位趙醫生。據小林提供的住院病案顯示，他入院時拍X光片證明原本是正常腿，惟醫生在病歷上修改為確診「後天性膝內翻」。

這個手術不可能給你寫骨延長，直接給你寫一個畸形矯正、畸形腿。

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惟手術一個月後，小林的腿部開始出現行走困難、長短腿等併發症。他表示，手術後趙醫生態度冷淡，而在出現關節併發症後也沒有及時采取措施。小林認為，趙醫生在術後逃避責任、拖延時間。

不過，趙醫生回覆記者表示，小林在做完斷骨增高手術後又到另外一家民營醫院進行二次手術。對此，小林認為，自己是迫不得已。2023年4月，他為了解決關節併發症，到另一家醫院就醫，進行關節修復，他本以為可以改善狀況，卻又出現了問題。

過去兩年裡，小林的生活徹底改變，他的雙腿變得長短不一，膝蓋和腳踝經常疼痛，無法長時間走路，更不能長距離跑步和劇烈運動，他指，現在主要的運動方式是腳踏車和原地踏步走。

肯定後悔啊，要知道這個手術後期的併發症這麽強，肯定不會去做。

2024年，小林因併發症等問題與主刀醫生趙醫生鬧翻，此後向當地衛生部門舉報醫院開展違禁手術。根據調查，趙醫生曾先後為3人做了斷骨增高手術，小林是其中之一，手術還「走了醫保」，醫院表示，發現後院方已將醫保基金退回。

同場加映：斷骨增高手術風險極高

據了解，醫學上確有存在「斷骨增高手術」，它又稱為「肢體延長術」。顧名思義，是手術將腿骨斷開分離並固定後，通過不斷拉伸金屬固定裝置，利用肢體組織能夠在外力刺激下逐漸再生重建的原理，來填補骨骼空缺，完成「牽拉-骨再生-骨延長」的循環，最終實現延長肢體長度或改善骨骼畸形的目的。

不過，「斷骨增高」手術風險極高，手術實施過程可能造成腿部的神經血管損傷、皮膚軟組織感染及壞死等，患者還可能遭遇骨不癒合或骨髓炎等併發症，嚴重的可造成肢體終身殘疾，給患者的身體及心理均造成沉重打擊。

早在2006年，國家原衛生部就下發了《關於對「肢體延長術」實施嚴格管理的通知》，明確規定內地實施該技術的適應症為先天畸形、外傷、腫瘤、感染等原因所致的骨缺損或肢體不等長，以及因疾病引起的肢體畸形，並嚴禁用於醫療美容項目，意味「斷骨增高」屬違法行為。

——

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