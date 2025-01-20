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腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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內地女星孫銥近日自揭流產，做體檢後意外發現患上腦動脈瘤。

【演員／孫銥／懷孕／流產／腦動脈瘤】內地女星孫銥於2021年結婚，目前育有一子。她近日在網上發布影片，自揭懷第二胎，但尚未來得及公布便因流產失去孩子，之後更因而意外發現自己的健康狀況出現問題。

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現年31歲的孫銥過往曾參演《白鹿原》、《楚喬傳》、《以家人之名》等電視劇，2021年宣布結婚，並於同年誕下兒子。她於上周三（15日）在社交平台小紅書上載影片，表示自己不久前確實懷上第二胎，但還沒來得及分享喜訊，胎兒就不幸流產。

孫銥憶述，當時自己認為「既然生化（流產）了，要不就先體檢一下，回來再懷。」不料一接受身體檢查，竟意外發現腦動脈血管內長了一個腫瘤。她將腦動脈瘤比喻為「定時炸彈」，隨時可能有爆炸風險，因此對這次的發現感到驚訝又感恩，哽咽著說道：

冥冥中就在琢磨，是不是我沒留住的這個小朋友，他在提醒我「媽媽你應該去檢查了」。

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而醫生亦說她非常幸運，直言如果是在懷孕中期甚至後期才發現腫瘤，血管的壓力會變得非常大，面臨的風險也會更高。

隨後，孫銥在影片中透露自己將於下周入院接受手術，所以日常發布的影片需要停止更新一段時間，在此向觀眾請假，強調「我只是對手術未知，所以會有點害怕，我一定會平平安安地從手術室裡出來。」她又特別提醒所有觀眾，尤其是30歲以上的準媽媽或準備懷孕的女性，一定要注意身體，並在懷孕前做好全面的檢查，保護好自己，千萬不要逞強。

更多相關報道：英年早逝｜28歲新聞主播突腦動脈瘤離世　同事哽咽公佈死訊【附腦動脈瘤破裂5大症狀】

同場加映｜腦動脈瘤或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾在接受訪問時指出，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但20、30歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3至4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀:

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

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