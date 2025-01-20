2025預言︱曾精準預言特朗普遭槍擊　楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？

▲ 曾精準預言特朗普遭槍擊 楊天命預警2025世界運程：日本大地震、香港恐有海嘯瘟疫？

【2025預言／日本大地震／香港新年運程／健康運勢／瘟疫】2025會有多少大事發生？日前，堪輿學家楊天命在擔任節目嘉賓時預測了2025年世界運勢。師傅曾精準預言過特朗普當選美國總統和被槍擊，他這次提到，日本將會在2個月份高機率有大地震、香港甚至可能會發生海嘯有「大瘟疫」！

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在1月15日播出、由東方昇和專家Dickson主持的毛記電視節目《國家級任務》第183集，請來堪輿學家楊天命做客，預測2025蛇年運程。去年，楊天命師傅曾於台灣節目上預言了特朗普有機會當選美國總統、但會有生命危險，有機會被行刺，且凶器與槍有關。結果在一星期後，預言精準命中，特朗普的確於加州造勢會場內遭人開槍暗殺，子彈擦傷其耳朵。

日本大地震2個月份高危 香港恐有海嘯？

楊天命師傅於節目中大談世界運程，包括香港來年樓市運程、港人健康運勢及日本地震話題等。由於不少香港人都熱衷日本旅行，主持提問「日本會唔會有天災」。師傅直言，要小心日本有大地震：

連佢哋個政府都係講緊，就要小心啲，嗰個唔知咩板塊有機會已經鬆鬆地。

同時，師傅又引述日本漫畫家竜樹諒的「預知夢」漫畫内容。在其1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中，因封面準確寫出「311東日本大地震」的預言而引起廣泛討論。竜樹諒在漫畫中亦提及，日本在2025年7月會發生地震，並會波及香港。楊天命師傅對此表示：

我專登問個天，日本七、八月有冇大地震，七級或以上嘅大地震，個天話係有嘅。我就自己都講就係話喺七、八月就暫時唔好去日本住。

不過，針對地震會波及香港的説法，師傅就認為未必成真：

佢有好多嘅預言係好誇張，嗰個板塊一郁就唔知點樣折咗個島出嚟，跟住唔知邊個地方就連埋咗，香港呢就容易有海嘯，有冇得咁誇張？即係我又睇唔到喎。

師傅强調，目前只預測到日本確實將會有大地震，並且很多人會遭殃，「我哋就唔好去玩住，避一避囉」。

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本港樓市持續下跌 寄語港人「儲錢先」

另外，師傅預測本港來年運勢，表示香港其實年年都相差無幾，2025年算是不錯，「我呢度寫呢寫美國啦世界啦，香港係一頁就寫曬㗎啦。」同時又指港人可以趁這幾年繼續「儲錢先」：

儲幾年啦，過幾年嘅話，你間屋可以越來越大㗎啦。

樓市走勢方面，師傅坦言：

都唔洗升住啦，點解會升呢？跌得勁，你咪有機會入市囉。我由上年都話叫人哋唔好買樓，𠵱家跌到幾平，估唔到嘛，但都唔洗買住，儲吓錢先，跟住先入市，唔好咁心急。

港人健康運勢：會有大瘟疫？

至於香港人的健康運勢，有傳言指會有大瘟疫、疫情。師傅就表示，不用過分擔心：

我又睇唔到喎。個個人已經有抗體，成日都有疫情㗎喇，已經習慣咗個模式，所以都唔會好大件事，但啲人話會好大件事，我又唔覺喎。

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