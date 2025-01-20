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把握最後機會！「龍年十大消費新聞」投票快將截止

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發布時間： 2025/01/20 14:55

最後更新： 2025/01/20 14:55

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把握最後機會！「龍年十大消費新聞」投票快將截止

 

消費者委員會舉辦的「龍年十大消費新聞」選舉將於1月22日截止投票。請即透過活動網站，投選過去一年你最關注的消費新聞大事，攜手推動消費權益。

過去一年，香港喜迎一對熊貓寶寶以及中央送贈的「安安」和「可可」，全球注目，加上政府推行盛事經濟、高鐵亦增設北京上海往來點，訪港旅客與日俱增。同樣地，港人亦隨著口岸重新通關，熱衷北上消費。惟零售服務市場尚未追上旅遊復甦步伐，百年老店「廖孖記」、「華潤堂」實體分店，及大型美容健身集團「舒適堡」等先後結業。政府為刺激經濟推出多項措施，先大幅削減烈酒稅，其後撤銷樓市辣招。與此同時，多項與民生相關政策，包括「簡樸房」出租制度、公共交通工具加價、的士記分制、加煙稅、垃圾徵費及餐具走塑等，亦有重大進展。

2024年亦有不少消費事件得到廣泛關注，例如美斯缺陣國際邁阿密表演賽、小林製藥紅麴產品事件，以及網購平台轉售公院藥物等。各界繼續提升消費品及服務質素之際，市民亦要多了解自身消費權益。為讓公眾能時刻無疆界獲得消費資訊，消委會每月出版的《選擇》月刊，網上版將於今月起全面免費開放予大眾閱覽。市民可隨時隨地於網上瀏覽各測試報告及消費議題文章，例如去年消委會公布的家居裝修研究報告，留意消費陷阱，時刻精明消費。

作為消費者，這些議題絕對與你息息相關。除選出十大新聞外，誠邀你投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞。請即把握最後機會，登入活動網站投票。

參加資格：    年滿18歲或以上的香港居民

一撳即投

*條款及細則請參閱官方活動網站。

 

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