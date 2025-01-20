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新春匯演｜賀歲花車巡遊年初一登場　港隊跳繩代表獻技賀蛇年

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 3 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

香港跳繩代表隊在年初一新春花車巡遊將再展身手，表演曾登上奧運舞台的高難度招式。（旅發局提供）

【年初一／農曆新年／新春匯演／花車巡遊】由旅發局舉辦的賀歲花車巡遊「國泰新春國際滙演之夜」將於大年初一（29日）在尖沙咀登場，為連串賀歲盛事打響頭炮。當晚將有9輛花車、46支環球表演隊伍參與，表演陣容更勝去年。

香港跳繩代表隊在年初一新春花車巡遊將再展身手，表演曾登上奧運舞台的高難度招式，並與來自美國、法國、澳洲和日本等地的11位頂級跳繩健兒（當中包括7位奧運選手；及其他世界冠軍、世界紀錄保持者）一同切磋技藝。

首次參與新春匯演的港隊代表李俊明表示，希望透過新春花車巡遊，擺脫大眾認爲跳繩沉悶單一的固有形象。他將在表演融合體操與跳繩，如將耳熟能詳的體操動作「湯馬斯盤旋」加入表演，讓花式跳繩表演顯得更耳目一新。

另一港隊代表何卓錡表示，去年已參加匯演，希望今年演出變得更「熱血」，將巴黎奧運經驗及技巧帶到尖沙咀街頭，讓市民和旅客了解跳繩表演亦可極具觀賞價值。她將透過舞蹈交互繩展示跳繩與街舞的完美結合。

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新春匯演｜與「香港許願節」聯乘

負責帶隊的中國香港跳繩總會主席黃婷表示，總會同時邀請來自四大洲的跳繩高手匯聚香港獻技，包括在巴黎奧運表演的法國、日本選手，擁有72項世界冠軍的澳洲跳繩高手、中國首席女跳繩運動員及世界紀錄保持者。

旅發局指，今年與「香港許願節」聯乘，將特色主題花車及滙演舞台移師至大埔林村。於1月30至2月13日新春期間，市民和旅客在大埔林村許願廣場可觀賞多部花車，更可於初二（30日）及初三（31日）欣賞多隊「新春國際滙演之夜」內地及國際表演隊伍的「升級版」表演；部份團隊亦會於初二及初三到城中不同商場表演。

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