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優惠速報｜adidas聯乘Hashtag B推限定奶茶撻 買滿$50送adidas現金券

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

adidas驚喜聯乘超人氣烘焙品牌Hashtag B出奶茶撻，撻面還有adidas經典三間Logo，打卡一流！不止奶茶撻吸引，同場加推港式奶茶曲奇添，奶茶控必試！

除了歎奶茶撻及曲奇，現在於指定期間到Hashtag B買任何產品滿$50，即送一封大利是！當中有入adidas $50 折扣券，可與其他優惠同時使用。折扣券數量有限，送完即止！準備為新年添新裝的你，是時候把握時間邊歎美食，邊用優惠入貨。

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優惠一浪接一浪，於指定6間adidas專門店使用上講述優惠券，即可隨機獲贈兩款聯乘主題扣飾。蛋撻、菠蘿包、Samba運動鞋、Hashtag B吉祥物同招財貓通通都有，超可愛！而adiClub會員更可享受額外禮遇，消費滿$888可選擇換領Hashtag B限定港式奶茶味曲奇一盒，只限於adidas專門店消費換領。

除此之外，adidas Sportswear及Originals更推出多款以新年為題的服飾，當中包括以「港味原創」為設計靈感的Hong Kong Brand Tee ，以港式字體帶出懷舊又地道的香港風格。多款新服飾注入賀年元素，充滿節日氣氛！

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指定6間adidas專門店:

1. 尖沙咀漢口道17號D舖（adidas 尖沙咀旗艦店）
2. 尖沙咀海港城港威商場三樓3312舖
3. 尖沙咀彌敦道132號Mira Place 1地下G32號舖
4. 尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea3樓303B號舗
5. 銅鑼灣時代廣場7樓717-721號舖
6. 銅鑼灣京士頓街6號B舖

指定3間Hashtag B門店:

1. 尖沙咀加拿芬道49號夏蕙樓地下C號舖
2. 將軍澳唐俊街9號PopCorn2 1樓F69號舖
3. 銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

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