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尖子透視︱戴翰芬幼兒學校奧數小天才獲世界城市杯兩大獎　媽媽解構仔仔擁有1種性格特質

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

低班學生韋博文先在2024年世界城市杯三算全能競賽中獲得銀獎。（學校提供）

【香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校/戴校/2024年世界城市杯/珠算/心算/奧數】香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校(下稱戴校)一向重視學生的個別差異，致力於用心栽培每一位學生，密切與每一位家長同行，發掘每個學生的潛能與亮點。低班學生韋博文先在2024年世界城市杯香港選拔賽珠算、心算、奧數精英杯選拔賽中榮獲幼稚園幼稚園組金奬，然後在馬來西亞進行2024年世界城市杯•三算全能競賽中獲得銀獎，成為全場年紀最小的參賽者，展現了卓越的潛力和實力。

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在得知佳績後，博文的母親與學校分享了這份喜訊，並感謝學校與老師們的一直以來的鼓勵及支持。她表示:「博文是個好動且充滿好奇心的小朋友，遇到新奇的事情都一定會『打爛沙盤璺到底』，有時我都覺得好難招架，不過多謝學校重視家長教育以及家校共育，『親職教育學院』的專家分享令我學習正向管教，校長和老師又願意時常與我傾談管教之道，令我學會調節自己狀態再發掘及欣賞博文的特別之處。透過觀課和戲劇工作坊，亦促進親子溝通，讓我更了解博文的需要和強項，與他一同成長。」博文也表示：「我好鍾意數字同埋挑戰不同的活動，我對數學有信心！」

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「愛+閱讀」 建親子伴讀習慣

此外，家長亦積極參與戴校具實證研究的「愛+閱讀」親子伴讀計劃，透過老師一對一，共十四堂的指導，建立了家長伴讀和讚賞的技巧，提升了學生的解題能力、自信心及對學習的興趣。在老師的觀察及配合下，班內活動靈活採用不同的分組模式，調適學習策略，運用全班、分組和個別教導，讓不同學習模式的學生均能彼此促進，共同受益。

戴校未來會繼續積極推動家長教育的工作，增添家校合作的機會，致力發掘每位學生的亮點，悉心栽培，為學生提供良好的學習環境和機會，讓他們在各自的領域中茁壯成長，並期待未來能有更多的優秀表現，讓學生及家庭在無限的可能當中找到屬於他們的獨特之處!

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