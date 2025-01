出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚

▲ 入行16年的龔嘉欣首度摘下「最佳女主角」獎。

【龔嘉欣/視后/台慶】入行16年的龔嘉欣昨晚(1月19日)於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳女主角」,首度封后的龔嘉欣所說的得獎感言超洋蔥,自細原生家庭生活不幸福的她,感謝圈中閨蜜視她如家人。

早年奪下最佳女配和最受歡迎電視女角色獎的龔嘉欣完成「演藝大滿貫」,台上她感謝公司的提攜:「好想多謝公司16年嚟嘅栽培!我覺得自己同方芳呢個角色好似,19歲就加入TVB,一路上遇到好多機會,亦遇到好多好好嘅人幫助過我。多謝畀個機會我嘅人!」

出爐視后丨說得獎感言感懷身世

另外,龔嘉欣亦特別多謝陳凱琳以及鄭嘉穎,她稱:「我沒有家人在身邊,但是你們當我如家人,逢親大時大節一定會邀請我去你們家食飯。」

感懷身世的龔嘉欣多謝另一閨蜜譚凱琪:「好多謝你們當我是家人,好多謝呢行遇到真心且不會視你如競爭對手的朋友,所以我好珍惜你們。」

另外,龔嘉欣亦好多謝高層曾勵珍,大讚對方有情義:「不止事業上,人生路上都幫我好多,經常提我要儲錢。邊有上司會煮飯畀人食㗎?以後我會煮飯畀你食。」

今日(1月20日)陳凱琳於IG分享跟龔嘉欣的合照,相中龔嘉欣拿著鄭嘉穎的視帝寶座影相,當中Grace解釋:「嗰日Carlos 兩歲生日嘅時候,我哋貪玩攞咗(KC)個獎嚟同你影相,希望預祝你喺頒獎典禮可以夢想成真!」龔嘉欣留言回覆:「Thanks for everything!!! So blessed to have you in my life , love you and the boyssss !」

▲ 龔嘉欣入行16年。(取自instagram)

出爐視后丨願為結婚生仔淡出幕前

自細父母離異的龔嘉欣,年幼時跟爺爺嫲嫲一起生活,其母親早年再嫁兼誕下一子,龔嘉欣曾坦言很少跟父母聯繫,特別是母親,母女倆已經斷聯近20年,龔嘉欣曾說:「我只是大概知道她生活幸福快樂,所以不會打擾她。」

龔嘉欣過往受訪稱父母早年於深圳經營塑膠用品生意,故自細跟父母關係疏離,於單親家庭成長的她以往渴望有所依靠,惟她曾遭前度家暴兼出軌,令其愛情觀也有所改變。

近年事業更上一層樓,現在更成功封后,對於愛情,龔嘉欣曾受訪稱若當遇到「對的人」,不諱言接受閃婚:「只要大家的方向目標一致 ,相處得到兼價值觀相近, 我覺得沒問題,結婚與否並非取決於相戀多久。」

嘉欣稱若將來結婚,願意減少幕前工作專注家庭,她說:「如果選擇組織家庭或生小朋友的話,我都希望能夠盡到太太和媽媽的責任。」

