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出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

入行16年的龔嘉欣首度摘下「最佳女主角」獎。

【龔嘉欣/視后/台慶】入行16年的龔嘉欣昨晚（1月19日）於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳女主角」，首度封后的龔嘉欣所說的得獎感言超洋蔥，自細原生家庭生活不幸福的她，感謝圈中閨蜜視她如家人。

早年奪下最佳女配和最受歡迎電視女角色獎的龔嘉欣完成「演藝大滿貫」，台上她感謝公司的提攜：「好想多謝公司16年嚟嘅栽培！我覺得自己同方芳呢個角色好似，19歲就加入TVB，一路上遇到好多機會，亦遇到好多好好嘅人幫助過我。多謝畀個機會我嘅人！」

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出爐視后丨說得獎感言感懷身世

另外，龔嘉欣亦特別多謝陳凱琳以及鄭嘉穎，她稱：「我沒有家人在身邊，但是你們當我如家人，逢親大時大節一定會邀請我去你們家食飯。」

感懷身世的龔嘉欣多謝另一閨蜜譚凱琪：「好多謝你們當我是家人，好多謝呢行遇到真心且不會視你如競爭對手的朋友，所以我好珍惜你們。」

另外，龔嘉欣亦好多謝高層曾勵珍，大讚對方有情義：「不止事業上，人生路上都幫我好多，經常提我要儲錢。邊有上司會煮飯畀人食㗎？以後我會煮飯畀你食。」

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今日（1月20日）陳凱琳於IG分享跟龔嘉欣的合照，相中龔嘉欣拿著鄭嘉穎的視帝寶座影相，當中Grace解釋：「嗰日Carlos 兩歲生日嘅時候，我哋貪玩攞咗（KC)個獎嚟同你影相，希望預祝你喺頒獎典禮可以夢想成真！」龔嘉欣留言回覆：「Thanks for everything!!! So blessed to have you in my life , love you and the boyssss !」

龔嘉欣入行16年。（取自instagram）

出爐視后丨願為結婚生仔淡出幕前

自細父母離異的龔嘉欣，年幼時跟爺爺嫲嫲一起生活，其母親早年再嫁兼誕下一子，龔嘉欣曾坦言很少跟父母聯繫，特別是母親，母女倆已經斷聯近20年，龔嘉欣曾說：「我只是大概知道她生活幸福快樂，所以不會打擾她。」

龔嘉欣過往受訪稱父母早年於深圳經營塑膠用品生意，故自細跟父母關係疏離，於單親家庭成長的她以往渴望有所依靠，惟她曾遭前度家暴兼出軌，令其愛情觀也有所改變。

近年事業更上一層樓，現在更成功封后，對於愛情，龔嘉欣曾受訪稱若當遇到「對的人」，不諱言接受閃婚：「只要大家的方向目標一致 ，相處得到兼價值觀相近， 我覺得沒問題，結婚與否並非取決於相戀多久。」

嘉欣稱若將來結婚，願意減少幕前工作專注家庭，她說：「如果選擇組織家庭或生小朋友的話，我都希望能夠盡到太太和媽媽的責任。」

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