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詐騙案｜內地生被詐騙金額驚人　吳傑莊倡參考外國設責任分擔機制

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 20 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

民間反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊表示，內地學生被詐騙的金額驚人，認為防騙問卷內容較為初階。（吳傑莊FB圖片）

【詐騙 / 內地生 / 大學】內地來港學生被詐騙問題嚴重。港府與內地正研究多個方案，包括內地生來港前填寫防騙問卷。民間反詐騙大聯盟建議，港府應參考外國，設立詐騙責任分擔機制，與詐騙苦主共同分擔損失。

民間反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊今早（20日）在電台節目表示，內地學生被詐騙的金額驚人，認為大學的做法積極。但他認為，問卷內容較為初階，可進一步優化並參考內地做法，在問卷中加入過往騙案的案情。

防騙問卷｜港府要求內地生來港前填寫防騙問卷　問卷內容大公開包含電話/投資/購物詐騙

吳傑莊指，詐騙苦主即使報案，往往未能追回損失，而騙案多數涉及金融機構、電訊商及社交媒體，建議設立第三方仲裁機制，參考先進國家做法，與苦主共同分擔責任。去年，新加坡已針對釣魚詐騙，實施共同責任機制，銀行及電訊商也要與苦主分擔損失。澳洲亦正諮詢，分擔詐騙損失的機構包括社交媒體。

立法會教育事務委員會主席周文港在同一節目表示，內地來港學生被詐騙的金額誇張，整體詐騙案亦有上升趨勢，現時本港罪案數字有半數屬於詐騙。他呼籲所有大學生，不要接聽陌生來電、開啟陌生電郵，亦建議安裝警方的「防騙視伏器」。此外，又建議大學學生事務處設立舉報熱線，如同學發現有人懷疑受騙，可即時舉報，並聯絡附近警區。

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