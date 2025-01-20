星級家庭｜陳展鵬單文柔盼添丁湊「好」字　小豬比9月升小一有offer未？

▲ 陳展鵬和單文柔想為囡囡小豬比添一個弟弟！

【陳展鵬/單文柔/女兒小豬比】視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）婚後育有女兒陳諾瑤（小豬比），兩人一直希望再添丁湊成「好」字，Phoebe坦言：「一直等待中。」其實展鵬已經有女萬事足，講到近日女兒為他準備的生日驚喜，仍笑到見牙不見眼，還透露今年升讀小一的小豬比正等待合適學位！

▲ 陳展鵬一家三口好幸福！（IG圖片）

陳展鵬一家｜兩公婆渴望添丁湊「好」字

陳展鵬與Phoebe夫妻檔續約醫美品牌代言人，品牌老闆娘還向日前生日的展鵬送上蛋糕，並祝福他倆連生貴子，兩人坦言：「我們都等緊，希望湊成一個『好』字，一直等待中，等緣份吧。」

雖然暫時未有好消息公布，但講到5歲半愛女小豬比（Quinta）近日驚喜現身展鵬的廣州音樂會，展鵬隨即展露慈父笑容，直言當刻真的感動到眼濕濕，因他事前完全不知情，前一日跟女兒視像見面還見到女兒在家中，他笑說：「我還覺得奇怪，女兒不太搭理我，這麼冷漠，原來她是知道給我驚喜的。」

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陳展鵬一家｜小豬比今年9月升讀小一正等待offer

Phoebe對於成功瞞天過海，給老公一個大驚喜，帶點沾沾自喜說：「我和展鵬先上來廣州，佢就覺得女兒不會來了，豈料我再安排女兒和家人上來，哈哈。」講到小豬比初次上台唱歌表演淡定，展鵬也笑指意想不到：「原本她只是推蛋糕上台，但看她好像不願下台，那就不如唱兩句。」他直言會繼續培養女兒唱歌，因唱歌是好事，可以學習到中英文，他說：「女兒也喜歡唱歌，不過上台演出的話暫時差唔多了，還是學業為重。」

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提到小豬比今年9月便升讀小一，Phoebe指囡囡正等待Offer，自己也感到緊張，此時展鵬透露剛收到一封學校信件，Phoebe即反問：「有嗎？不告訴我？很緊張！」後來兩人才想起是小一統一派位的信件，Phoebe表示：「其實傳統學校都有報。」展鵬附和：「Phoebe都是讀傳統學校。」Phoebe又謂：「但她太活潑，適合活動教學的學校多一點，之前做過一次測試，女兒體能是我三倍，是爸爸兩倍。」展鵬亦笑說：「她可以同時間做三件事，我們是不能的，反而她太專注一件事會覺得悶。」

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陳展鵬一家｜兩母女再為展鵬製造生日驚喜

由於女兒貪玩，兩母女繼廣州音樂會上的驚喜外，私下還額外準備了一個驚喜給展鵬，展鵬笑說：「生日我喜歡簡單過，不要太多人，會很累，因剛剛才做完音樂會。她們問了我三次，問我是否真的開心？這樣就開心？」於是Phoebe決定搞搞新意，用特別方法向老公送上銀包，Phoebe透露：「過程好像check point，他洗手間出來有兩條路線，一條寫『Quinta』，一條寫『Phoebe』，讓展鵬選擇。」最終展鵬選了女兒的名字，並笑說：「我們是她玩具，我們配合她，哈哈。」

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