  • 21°C
香港時間：2025120日 (一) 15:28

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星級家庭｜陳展鵬單文柔盼添丁湊「好」字　小豬比9月升小一有offer未？

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

陳展鵬和單文柔想為囡囡小豬比添一個弟弟！

【陳展鵬/單文柔/女兒小豬比】視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）婚後育有女兒陳諾瑤（小豬比），兩人一直希望再添丁湊成「好」字，Phoebe坦言：「一直等待中。」其實展鵬已經有女萬事足，講到近日女兒為他準備的生日驚喜，仍笑到見牙不見眼，還透露今年升讀小一的小豬比正等待合適學位！

陳展鵬一家三口好幸福！（IG圖片）

陳展鵬一家｜兩公婆渴望添丁湊「好」字

陳展鵬與Phoebe夫妻檔續約醫美品牌代言人，品牌老闆娘還向日前生日的展鵬送上蛋糕，並祝福他倆連生貴子，兩人坦言：「我們都等緊，希望湊成一個『好』字，一直等待中，等緣份吧。」

雖然暫時未有好消息公布，但講到5歲半愛女小豬比（Quinta）近日驚喜現身展鵬的廣州音樂會，展鵬隨即展露慈父笑容，直言當刻真的感動到眼濕濕，因他事前完全不知情，前一日跟女兒視像見面還見到女兒在家中，他笑說：「我還覺得奇怪，女兒不太搭理我，這麼冷漠，原來她是知道給我驚喜的。」

點擊圖片放大
+5
+4

陳展鵬一家｜小豬比今年9月升讀小一正等待offer

Phoebe對於成功瞞天過海，給老公一個大驚喜，帶點沾沾自喜說：「我和展鵬先上來廣州，佢就覺得女兒不會來了，豈料我再安排女兒和家人上來，哈哈。」講到小豬比初次上台唱歌表演淡定，展鵬也笑指意想不到：「原本她只是推蛋糕上台，但看她好像不願下台，那就不如唱兩句。」他直言會繼續培養女兒唱歌，因唱歌是好事，可以學習到中英文，他說：「女兒也喜歡唱歌，不過上台演出的話暫時差唔多了，還是學業為重。」

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
歌星媽媽︱曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認少奶奶唔憂做：老公唔係非常富裕！

提到小豬比今年9月便升讀小一，Phoebe指囡囡正等待Offer，自己也感到緊張，此時展鵬透露剛收到一封學校信件，Phoebe即反問：「有嗎？不告訴我？很緊張！」後來兩人才想起是小一統一派位的信件，Phoebe表示：「其實傳統學校都有報。」展鵬附和：「Phoebe都是讀傳統學校。」Phoebe又謂：「但她太活潑，適合活動教學的學校多一點，之前做過一次測試，女兒體能是我三倍，是爸爸兩倍。」展鵬亦笑說：「她可以同時間做三件事，我們是不能的，反而她太專注一件事會覺得悶。」

點擊圖片放大
+5
+4

陳展鵬一家｜兩母女再為展鵬製造生日驚喜

由於女兒貪玩，兩母女繼廣州音樂會上的驚喜外，私下還額外準備了一個驚喜給展鵬，展鵬笑說：「生日我喜歡簡單過，不要太多人，會很累，因剛剛才做完音樂會。她們問了我三次，問我是否真的開心？這樣就開心？」於是Phoebe決定搞搞新意，用特別方法向老公送上銀包，Phoebe透露：「過程好像check point，他洗手間出來有兩條路線，一條寫『Quinta』，一條寫『Phoebe』，讓展鵬選擇。」最終展鵬選了女兒的名字，並笑說：「我們是她玩具，我們配合她，哈哈。」

相關內容：

星級家庭｜廣州個唱獲妻女驚喜上台賀48歲生日　陳展鵬眼濕濕錫爆小豬比：唔好搞到爸爸喊

星二代｜陳展鵬教女兒計加減數醒目全中　竟遭網民嘲：這麼簡單的算數

【明星育兒】2歲女兒做每樣事都會Say NO 單文柔向陳敏之偷師改變女兒行為

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星級家庭｜廣州個唱獲妻女驚喜上台賀48歲生日　陳展鵬眼濕濕錫爆小豬比：唔好搞到爸爸喊
16:28 2025/01/14
星級家庭｜廣州個唱獲妻女驚喜上台賀48歲生日　陳展鵬眼濕濕錫爆小豬比：唔好搞到爸爸喊
星二代名幼︱陳展鵬湊5歲小豬比放學被捕獲 就讀名幼自創Phonics受追捧
17:26 2024/10/30
星二代名幼︱陳展鵬湊5歲小豬比放學被捕獲 就讀名幼自創Phonics受追捧
星二代｜陳展鵬教女兒計加減數醒目全中　竟遭網民嘲：這麼簡單的算數
19:41 2024/11/26
星二代｜陳展鵬教女兒計加減數醒目全中　竟遭網民嘲：這麼簡單的算數
兒童濕疹｜單文柔為陳展鵬品牌注入新元素　因愛女患濕疹研製天然護膚膏
10:34 2024/02/07
兒童濕疹｜單文柔為陳展鵬品牌注入新元素　因愛女患濕疹研製天然護膚膏
【爸知弊你嚟湊吖】陳展鵬4歲囡囡口齒伶俐表情多 3大特質被讚「CEO型性格」
14:00 2023/09/15
【爸知弊你嚟湊吖】陳展鵬4歲囡囡口齒伶俐表情多 3大特質被讚「CEO型性格」

你可能感興趣

星級家庭｜廣州個唱獲妻女驚喜上台賀48歲生日　陳展鵬眼濕濕錫爆小豬比：唔好搞到爸爸喊
16:28 2025/01/14
星級家庭｜廣州個唱獲妻女驚喜上台賀48歲生日　陳展鵬眼濕濕錫爆小豬比：唔好搞到爸爸喊
星二代名幼︱陳展鵬湊5歲小豬比放學被捕獲 就讀名幼自創Phonics受追捧
17:26 2024/10/30
星二代名幼︱陳展鵬湊5歲小豬比放學被捕獲 就讀名幼自創Phonics受追捧
星二代｜陳展鵬教女兒計加減數醒目全中　竟遭網民嘲：這麼簡單的算數
19:41 2024/11/26
星二代｜陳展鵬教女兒計加減數醒目全中　竟遭網民嘲：這麼簡單的算數
陳展鵬 單文柔 星二代 家庭教育 爸媽心聲

最高瀏覽

萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】