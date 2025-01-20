穆斯林友善旅遊｜會展中心增設祈禱室及友善設施　獲穆斯林最高階黃金級認證　

▲ 會展中心於去年12月榮獲「新月評等」頒發會議展覽場地類別的黃金級認證，是本港首間獲得黃金級認證的會議展覽場地。（會展管理公司提供）

香港旅遊發展局於早前委聘國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」（CrescentRating）按國際標準為本港酒店、景點和會議展覽場地進行評級。香港會議展覽中心（管理）有限公司今日（20日）宣布，會展中心於去年12月榮獲「新月評等」頒發會議展覽場地類別的黃金級認證，是本港首間獲得黃金級認證的會議展覽場地。

為配合港府積極推動清真市場及穆斯林友善旅遊，吸引更多穆斯林參展商、買家和訪客到訪，會展中心在2樓新增男女分隔的祈禱室，祈禱室內標示朝拜方向，並提供禮拜氈方便信徒作祈禱之用。而祈禱室旁的洗手間，更添置友善用水設施，包括小水龍頭及洗腳器。

此外，於活動期間，在會展中心小食亭亦有提供清真認證食物，並同時為有需要的主辦機構和參與者度身訂造清真餐單。

會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，近年到訪的穆斯林參展商、買家和訪客有明顯的增長，很高興會展管理公司為使用者提供正面體驗的方針獲得肯定，成為首間獲得最高級別的黃金級認證的會議展覽場地，為香港的經濟和穆斯林友善旅遊目的地出一分力。

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