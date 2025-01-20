小學難題｜小學數學題「父女共100歲，父50歲女兒多少歲？」　答案寫50竟被打交叉！

▲ 小學數學題 「父女共100歲，父50歲女兒多少歲？」，答案寫50竟被打交叉！

【小學數學題】不少數學題都考驗邏輯思維，近日網上瘋傳1條小學數學題，題目是「父親與女兒合共100歲，父親50歲，問女兒多少歲？」，學生列出算式「100-50=50」，寫下答案女兒50歲，卻被老師指回答錯誤。

小學數學題｜父女共100歲，父50歲女兒多少歲？

近日內地《搜狐網》分享一道小學數學應用題，題目為「父親和女兒總共100歲，父親50歲，問女兒多少歲？」學生寫下答案「100-50=50（歲），答案：女兒50歲」，結果被老師打下一個大交叉。家長不解為何會答錯，逐向網民求助。

▲ 內地《搜狐網》分享一道小學數學應用題，題目為「父親和女兒總共100歲，父親50歲，問女兒多少歲？」，學生回答「50」 竟是錯。（搜狐網圖片）

最新影片推介：

小學難題｜網民批評題目有漏洞

該條數學題引來大批網民留言，有人將焦點放在題目中的父女關係上，「父親可能是繼父，所以父女年紀一樣」、「女兒是50歲，因為爸爸活到50歲就過世了」。另外也有人指題目是在考驗學生的邏輯推理，而非算式，也有人分析題目有漏洞，若然假設父親有一對雙胞胎女兒，父親50歲，那2個女兒分別就是25歲，這樣的解答較為合理。

延伸閱讀：小學數學科——立體圖形及圖形題目必背公式

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

更多小學數學挑戰題，即睇：

小學功課｜小學數學題「4x△=△+36，△=？」被指好難 1細節被網民反嘲：曬命多過唔識



小學功課︱小三數學題「500-302-75」等於123竟是錯 老師正解曝光



小學功課｜小學數學題「5＋0＝5」被指錯 母求助網民答案令人折服



小學功課｜數學題「1.2+6.8=8」是錯的？ 老師解答令母親O嘴網民吐槽：吹毛求疵

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】