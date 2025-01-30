忘年交｜因小狗結交忘年友誼　內地女出嫁獲港阿伯贈近萬元金飾

▲ 因小狗結交忘年友誼，內地女出嫁獲港阿伯贈近萬元金飾。

人與人之間的緣分和羈絆妙不可言！近日，有內地女生在小紅書分享一段與香港阿伯的忘年友誼，二人7年前因「撩狗」相識，熟絡後相處似爺孫，十分暖心。

女生疫情時期會內地工作，但2人聯繫從未中斷，日前新婚，阿伯更送上近萬元的金飾做賀禮。網民見兩人往日相處點點滴滴的小故事十分動容，更有人感動落淚。

熱心司機｜樂富司機落車扶長者過馬路 兩線6車耐心等候網民讚暖心

忘年交｜女生與阿伯因小狗相識

樓主以「香港阿伯送的新婚禮物」為題發帖，分享兩人因小狗結交忘年友誼的經歷、近年來相處暖心的小事以及獲贈貴重新婚賀禮的故事。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

樓主與阿伯相識於2018年4月，她來港工作時，在住處附近偶然遇見一隻可愛的博美犬，而它的主人便是這位退休的阿伯。阿伯見樓主十分喜愛自己的愛犬，便允許其上手撫摸；自那以後，阿伯每日都會帶愛犬在公園等樓主上班路過時去「撩狗」，「甚至下雨的時候也會在屋簷下等我」。

忘年交｜二人相處似爺孫

樓主稱每日能與小狗玩也成了她工作的動力，甚至為此會提前半個小時出門；二人相處猶如爺孫，阿伯對她十分關心，「阿伯對我就像是孫女一樣，看到我穿的襪子太短會給我買襪子，在我生病不去上班的時候給我打電話讓我記得吃藥，給我送超市券、餅券，甚至去深圳灣都要買半隻雞帶給我，讓我在香港像多了一個家人。」

2020年因疫情原因，樓主回廣東工作，離港前教會阿伯打視頻電話，在無法見面的3年中，兩人每星期都會視頻通話，亦會透過手機與小狗相見。通關後，樓主第一時間來港看望阿伯和小狗，驚喜地發現小狗竟然仍能夠認出樓主；阿伯還請樓主與男友食放題，過年時又封了500元利是給樓主壓歲。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

忘年交｜阿伯贈近萬元金飾作新婚賀禮

去年8月，樓主與男友成婚給阿伯派喜糖，阿伯怨樓主為何不提前告知，好讓他準備新婚禮物，「那次回來之後他每次給我打視頻都問我什麼時候去香港，說給我買好了禮物。」據樓主分享的圖片，新婚禮物是一塊印有「福」字的金飾，價值9,580元。

樓主在文末感慨，「從來沒想過一個和我毫無血緣關係，只是因為小狗認識的阿伯會送我那麼貴重的禮物，任何人之間的緣分真的太奇妙了。希望阿伯和狗狗能一直健健康康，平平安安。」

▲ 阿伯的小狗。（取自小紅書）

忘年交｜網民感動落淚

樓主的經歷引來眾人圍觀，紛紛表示二人的忘年交友誼令人感動、溫暖，「好感動！」、「暖暖的」、「原諒這個世界3分鐘」、「你肯定也是個好人」、「香港真的超多好人」、「看哭了用衣袖擦擦」、「我今天將會給這個世界好臉色」、「真是美好的緣分。不是親人也似好友」、「你好、狗好、阿伯好」。

亦有人分享在港時遇到的暖心經歷，「記得第一次去香港坐車坐反了，在站牌底下徘徊，一個老爺爺看我們徘徊很久用蹩腳的普通話問我們要去哪，聽我們說完他說坐錯了繞回去很麻煩，他給他老婆打電話讓他老婆開車來送我們」、「我妹妹去香港實習一年，住隔壁的鄰居煲了湯都會給她送去」。

小紅書女｜內地留學生細數在港暖心事 為港人冷漠態度平反：實際熱心腸

港鐵暖心男｜陌生男子港鐵幫女生搬行李篋上樓梯 網民：來去匆匆的熱心陌生人

暖心設計｜航空迷搭過百次飛機首見犧牲8個座位收費只為一名乘客 日航超窩心設計感動網民

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】