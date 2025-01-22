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醫護辛酸｜急症室醫生親歷半夜突失明　揭2大打工仔陋習釀禍　極後悔輕忽1事險盲

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 5 分鐘前

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【失眠／急症室醫生／壓力／高壓／失明】長期捱夜好傷身！台灣一名急症室醫生分享20年前一次驚險經歷，差點就此失明無法行醫。他憶述往事心有餘悸，坦言後悔自己忽視作息的重要性，差點賠上健康。

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醫護辛酸｜睡眠長期不足　一晚醒來突失明

台灣急診科醫生張適恆在其YouTube頻道發布短片，分享當年曾因睡眠不足差點失明，以自身失眠經歷警世。他憶述，2008年在台中一間醫院任職急診科醫生，當時的他每天在極度高壓的急症室裡工作。對於行醫已有數年經驗的他來說，每天在急症室遇到的各種內外科急症都司空見慣，直言看診工作對他而言駕輕就熟。能醫不自醫，他輕鬆駕馭病人重症，卻輕視自身的健康狀況。

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張適恆指，一般急症室醫生因為長期處於精神緊繃且高壓環境下工作，就算下班後情緒還是會持續亢奮一段時間。急症室醫生通常都是12小時輪班制，他指醫生幾乎大半天時間都處於緊張、挫折、興奮、高興、難過等混雜情緒當中，回家後如一般打工仔一樣，都會有自己一套療癒自己的方法。而張適恆自己亦不例外，自癒的方式不外乎吃宵夜、打機、追劇等，減少睡眠時間代償一天的辛勞。加上他性格內向，大部分時間喜歡獨自在家消磨時間，多於出外走走。

最糟糕的是，是該睡了又不捨得睡覺。當時我想，反正沒有了體力，我還有意志力。

醫護辛酸｜捱夜捱出病　恐患嚴重疾病影響人生

終於一天晚上身體不勝負荷，張適恆半夜起床時，發現左眼劇痛，而且伴隨視力模糊的症狀，左眼紅通。他當下運用醫學常識，指一般的結膜炎不會有視力模糊的症狀，心感不妙立刻到急症室求醫。經醫生檢查後發現，他左眼的情況有可能是視覺神經發炎所致，有可能是多發性硬化症，建議他後續做全面的神經檢查逐一排除病因。據悉，多發性硬化症是一種自體免疫系統的嚴重疾病，可以發生在身體不同部位，而眼部發病的常見症狀會導致視力下降，如複視、單側視力受損等。

聽到醫生講那句話，那種震撼和絕望的感覺，就差不多被宣判死刑一樣，一點都不誇張……當下我腦海中出現自己坐在輪椅上，需要家人推來推去的情景……

翌日，張適恆到自己工作的醫院再請同事詳細檢查一次，萬幸的是排除視覺神經發炎，診斷出是虹彩炎所致，後來滴一星期眼藥水就痊癒了。回想整個病發的過程，他形容如同「在鬼門關走了一遭」。這次經歷讓他反思過往的生活習慣和方式，坦言非常後悔自己忽略基本正常作息、飲食和睡眠的重要性。他回想起虹彩炎發作的晚上，再次之前他已經捱夜好幾天了。而欠下的睡眠債差點要他賠上健康，對此他下定決心改變作息，分享一些好眠心得和這些年來的研究，供大家參考：

1. 黃金睡眠時間：晚上10點到凌晨2點

有研究發現，這段時間處於睡眠狀態的人，患心血管疾病的風險為最低，建議有三高或肥胖的人在這段時間入睡。張適恆引述研究指出，半夜12時後入睡，患心臟病風險增加25%。

2. 控制咖啡因攝取量

他真人實測戒喝咖啡一年，發現自己的深層睡眠時間大幅增加近20%，故此建議控制一天的咖啡因攝取或能助眠，例如可以將日常的咖啡換成咖啡因含量較少的綠茶。

3. 改變心態

有研究指出，優質睡眠能夠增加大腦計算能力，等同晚上足夠休息能夠提升白天工作的生產力達3至5倍。

4. 睡前助眠習慣

可以沖熱水涼增加血液循環，能更快降低核心體溫，加速入眠。睡前運動亦能延長睡眠時間，但注意要在睡前2小時前進行，建議可去散步或伸展。此外，平日亦可以多做運動，他建議，有氧且劇烈的運動可以早上做，可以刺激交感神經，充分釋放活力。而重訓可以留待下午進行，因重訓會刺激副交感神經，運動後會讓人想睡覺。

5. 不要長期依賴安眠藥

他強調，長期服用安眠藥會增加對於藥物的依賴性和耐藥性，腦神經GABA受體會因而變得遲鈍，為了入眠導致服用安眠藥的劑量有增無減。要改善睡眠，他指出，腸道健康與睡眠息息相關，建議平日宜遠離慢性壓力，環境污染以及遵從健康飲食的原則，亦可以補充鎂、維他命B3、B6、B12，或富含色氨酸的食物。

6. 追蹤睡眠數據

密切關注自己的睡眠質素，方可針對地作出改善。他強調，優質睡眠需要有10-20%的深層睡眠時間，且每天最好有7.5至8小時的睡眠時間。

 7. 睡前30分鐘勿使用電子用品

眾所周知藍光會干擾睡眠，故建議可以以其他活動代替使用手機消磨時間，如看書、與家人聊天、泡茶或冥想，平靜思緒準備入睡。

8. 多攝取維他命D

他引述臨床數據，指出不少失眠人士不約而同有維他命D缺乏的問題，而過往的確有研究指出，缺乏維他命D的人會增加50%患上睡眠障礙的風險，譬如是血清中的維他命D濃度不足20ng/ml的人士，要多加注意。

睡眠不足｜長期睡眠不足 25年後變奇醜無比

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock合作，以模型人物Hannah製造出一系列令人震驚的模擬圖，說明睡眠不足25年後會變得奇醜無比：

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Hannah 的設計是基於自2010年以來在學術期刊上發表的19篇研究論文，這些論文研究了睡眠不足對身體的影響。過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。45歲的Hannah不僅是外表變得奇醜無比，有駝背和肚腩，全身上下出現9大變化：

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  • 長期和短期記憶衰退：睡眠不足會影響大腦海馬體
  • 免疫力變差：容易患上呼吸道疾病，如傷風感冒
  • 肩頸膊痛
  • 小肚腩：睡眠不足影響身體「瘦素」和「胃飢餓素」激素，增加食慾導致肥胖
  • 皮膚鬆弛：皺紋增加，睡眠不足導致骨膠原流失
  • 眼部皮膚鬆弛：眼瞼鬆弛、發紅，以及黑眼圈和眼紋
  • 腳水腫：增加體內壓力荷爾蒙水平，皮質醇，增加患心臟病風險
  • 脫髮
  • 肌肉量減少：睡眠不足導致肌肉萎縮

為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議4招改善：

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  • 每晚維持7-9小時的睡眠：每天（包括週末）在同一時間起床，以保持晝夜節律同步
  • 每週至少150分鐘的中等強度運動或75分鐘的劇烈運動 
  • 睡前至少2小時吃完飯+至少30分鐘避免看電子設備 
  • 不要忍受不舒服的床墊

睡眠時間｜7行為自測「睡眠負債」指數

日本綜藝節目《世界一受けたい授業》曾邀請美國史丹福大學醫學部精神科教授，大學睡眠研究所所長西野精治，分析導致睡眠質素差的行為及習慣。所謂的「睡眠負債」，其實是形容睡眠不足、猶如借錢負債般，繼而令身體健康變差。西野精治列出以下7大行為，如果中了4項或以上，便代表已經有「睡眠債」，平日缺乏高質素的深層睡眠，久而久之有可能會影響情緒、工作表現，甚至還會令記憶力減退。

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  • 睡覺前習慣在床上用手機。
  • 5分鐘內便能睡著。
  • 早起有困難，每天早上都疲倦不堪。
  • 平日上班或做家務時都提不起勁。
  • 會無意識地在梳化睡著。
  • 假期的睡眠時間比平日長90分鐘或以上。
  • 假日過後的工作日會感到異常疲累。

睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

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