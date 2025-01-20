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萬千星輝頒獎典禮2024丨陳懿德奪女新人曾是132磅肥妹仔　自創「懶人減肥法」極少運動成功減24磅【附減肥餐單】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

【陳懿德／最佳女新人／萬千星輝頒獎典禮／減肥餐單／羅天宇】現年26歲的陳懿德今年除了在《萬千星輝頒獎典禮2024》單拖擔任大會司儀之外，更是今屆TVB「最佳女新人」得主。陳懿德在發表得獎感言時，提到初入行時被高層要求減肥一事；事實上曾經肥到132磅的她，變成今日的苗條身材，一路走來絕不容易。

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陳懿德昨晚（19日）單拖上陣主持《萬千星輝頒獎典禮2024》，其台上淡定風趣的表現，成功獲得外界不少關注及肯定。陳懿德亦成功奪得今屆TVB「最佳女新人」獎項；當她上台發表得獎感想時，便曾提到初參選港姐時，因為身材仍然相當豐滿，故此曾被高層曾志偉、樂易玲勸喻「不如你減下肥先啦」。除此之外，她又不避嫌特別提到「好朋友」三字，疑似隔空多謝緋聞男友羅天宇。

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萬千星輝頒獎典禮2024︱2021年參選《香港小姐競選》

陳懿德畢業於香港中文大學新聞及傳理學系。本身擁有聲樂八級實力的她，中學時期已在伍樂城的音樂學校學唱流行歌。她於2021年參加《香港小姐競選》，可惜八強止步，其後因加入《東張西望》為人認知。而在2022年，她在《香港小姐再競選》中因表演腹語，與拍檔「癲癲」有搞笑對答，最終為她贏得季軍。

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陳懿德減肥︱「懶人減肥法」3招減24磅

索爆的陳懿德過去其實是肥妹仔一名，曾經肥到132磅，而面試港姐時則是她人生體重的高峰期。當時已穿上黑色連身裙的她，仍難掩圓潤身形。不過陳懿德入圍港姐後，用了短短3個月即激減16磅，成功躋身港姐8強。身高168.5cm的她，到目前體重更長期維持在108磅。

陳懿德過去接受TOPick訪問時，就大方分享減肥餐單加心得。她形容自己的減肥法是「懶人減肥法」，因為是極少量運動，主要是從飲食著手：168斷食法及超低碳飲食。168斷食法近年大行其道，獲很多名人明星追捧，方法很簡單，一天之中16個小時禁食，並將食物集中在8個小時內吃完。透過這種「輕斷食」讓身體空腹16個小時後，有機會進一步分解脂肪，從而達到減肥效果。

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而超低碳飲食即是減少吃攝取碳水化合物的份量，如澱粉、含醣量高的蔬果、甜食，以及各種含糖調味料，不過就要增加脂肪攝取量。陳懿德表示，她在飲食上會戒油鹽糖：

基本上都係原型食物，如果見到係加工食物，我就唔食。有個小貼士就係出街食飯都唔好點汁點醬，因為你唔會知道裡面添加咗幾多糖同鹽。

而進行超低碳飲食期間，陳懿德會補充酵素以防便秘。她又大方分享自己的減肥餐單：

  • 每日兩至三條番薯
  • 大量蝦和帶子，雞胸肉
  • 每日一杯蛋白奶昔
  • 一杯豆奶和最少飲2公升水

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