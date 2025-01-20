寫滿愛愛滿瀉︱人生縱有低谷起伏願助人猶如月亮默默照耀夜歸人　張校長：迷路的人會少一些

▲ 張校長指若然肯做月亮的人多了，漆黑的街道會光一些，迷路的人也會少一些。

【寫滿愛愛滿瀉/保良局蕭漢森小學】2018年香港話劇團有一齣「新戲匠」系列劇目，《迂迴曲》中有這樣的一段獨白：

人生就像月亮，明知自己不會發光，仍然願以借來的光，照着那漆黑的街道，目的只為讓夜歸的人，路上沒那麼黑。

一段簡單平淡的獨白，沒有驚天動地的氣魄，也沒有盪人心曲的哀愁，卻有着絲絲讓人細味的感動。會發光的星體佈滿天上，閃耀着夜空，但卻距離我們很遠很遠，即使離我們最近的太陽，也因光芒太耀眼，使我們不能直視，更不可親近。然而月亮是離我們最近的星體，最能親近。雖然不能發光，卻或明或暗地照着大地，或許有時我們更需要月亮，讓柔和的光線，照着前面幽暗的道路，叫我們可以有信心踏出細細的步伐，走出背後的黑暗。

現代人的思慮與壓力，越來越重，精神健康變了不能忽視的課題，也許每位現代人，多少也會陷入精神困擾，就像日夜循環交替，不會止息。只是晝夜分布不同，有時晝長夜短，容易挺過來；有時卻晝短夜長，怎麼也走不出陰霾，爬不出幽暗的低谷。那時柔柔的月光，或許正好為我們引路，可以讓我們親近一下，讓在黑暗角落裏的人，可以探頭一看，原來漆黑夜空，還有月亮願意用借來的光，看顧我們。

日夜交替，世事循環，誰也逃不掉。然而，每個段落也有起伏，走過低谷，要配合時機，有時要有人扶一把。人在低落時，就是連提腿踏前一步也很困難，旁人未必能理解，總是說：「咬緊牙，挺過來便好了。」誰知道，很多時是連咬緊牙的力氣也沒有。可能在那幽暗的角落，最需要的並不是激動人心的鼓勵，而是耐心的默默陪伴，就像月亮。

大家是否願意成為月亮，藉着柔和的光輝，為有需要的人，投射絲絲帶着愛意的光嗎？縱然是「月有陰晴圓缺」，但若然肯做月亮的人多了，漆黑的街道會光一些，迷路的人也會少一些。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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