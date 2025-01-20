抗衰老｜規律性生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】

【抗衰老／端粒／長壽／逆齡】常言道，25歲後老得快，那衰老是否不能逆轉？台灣有醫學博士指出，抗衰老不一定要使用高端醫學或科技逆齡，只要生活和飲食配合，互相調節，就能夠激活體內與生俱來的抗老機制，而當中一些細微的生活好習慣都能夠逆齡抗老！

最新影片：

台灣脊骨神經醫學博士李政家在當地健康節目YouTube頻道《祝你健康》分享影片，指出抗衰老關鍵在於端粒長度，端粒會隨著時間縮短，而延緩端粒縮短的速度就能夠延緩老化。他指出，擁有以下6大生活習慣的人，老化速度會相對地較一般人慢：

1. 長期靜坐

2. 恆常社交

3. 健康飲食

4. 中度運動

5. 每天有6.5至8.5小時睡眠

6. 規律性生活

反之，以下亦有些會加速端粒縮短的因素，要多加留意：

1. 生活壓力較大

2. 長期食用加工食品、攝取高糖或高碳水飲食

3. 長期做劇烈運動

4. 有吸煙習慣

5. 睡不好，睡眠時間過短

抗衰老｜激活抗老機制 壓力激活自由基

李政家指出，身體要抗氧化首先要激活激效反應（Hormesis），讓身體產生特定的壓力。當身體感受到壓力時，身體就會本能出現求生反應，產生大量自由基，促成細胞和粒線體裡面的自噬反應。這種反應如同在體內做大掃除一樣，將舊的蛋白質回收再用，能夠延緩粒線體縮短。故此，平日可以做以下運動，刺激體內激效反應：

1. 多運動

以一星期做6日運動來說，做運動的比例可以劃分為4比2， 4日為有氧運動，2日為無氧運動。他解釋，無氧且高強度運動會短暫性地為身體產生壓力，但最有效延緩老化的方法，就是持之以恆地做低強度有氧運動，如日行一萬步或超慢跑等。

2. 溫度壓力

有研究指出，每天浸冰水或桑拿都可以為身體製造溫度上的差異，體溫的壓力能夠激活抗老化機制。

3. 呼吸

主要是讓身體處於閉氣狀態，好讓身體感受到缺氧的壓力。

4. 適當斷食

身體缺乏熱量來源時，細胞同樣會受到壓力。他建議可以採用168斷食法，短暫地讓身體缺乏能量供應，長期來說可以每周設定2天進行斷食，但提醒每人體質不同，斷食前要量力而為。

5. 多吃富含抗氧化物蔬果

當體內衰老細胞囤積，有可能成為殭屍細胞，加速身體老化。故此，建議可以多吃以下4種元素的蔬果：

漆黃素 ：士多啤梨、青瓜、蘋果、番茄

：士多啤梨、青瓜、蘋果、番茄 芹菜素 ：芹菜、洋甘菊

：芹菜、洋甘菊 槲皮素 ：洋蔥、西蘭花、蘋果、車厘子

：洋蔥、西蘭花、蘋果、車厘子 薑黃素：咖哩

抗衰老｜5種「催老食物」加速老化

營養師周麗提醒大家，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常食用會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章：

抗老飲食｜日飲2杯咖啡可抗衰老？ 醫生公開養生餐單做2件事細胞年輕5歲

初老早衰｜90後港女盤點6大初老徵狀 網民感同身受：想繼續做𡃁仔【附抗衰老飲食攻略】

【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老 營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5