  • 19°C
香港時間：2025120日 (一) 19:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗衰老｜規律性生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

【抗衰老／端粒／長壽／逆齡】常言道，25歲後老得快，那衰老是否不能逆轉？台灣有醫學博士指出，抗衰老不一定要使用高端醫學或科技逆齡，只要生活和飲食配合，互相調節，就能夠激活體內與生俱來的抗老機制，而當中一些細微的生活好習慣都能夠逆齡抗老！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜新年大掃除5大常犯錯誤 即睇物理治療師示範正確做法

台灣脊骨神經醫學博士李政家在當地健康節目YouTube頻道《祝你健康》分享影片，指出抗衰老關鍵在於端粒長度，端粒會隨著時間縮短，而延緩端粒縮短的速度就能夠延緩老化。他指出，擁有以下6大生活習慣的人，老化速度會相對地較一般人慢：

  • 1. 長期靜坐
  • 2. 恆常社交
  • 3. 健康飲食
  • 4. 中度運動
  • 5. 每天有6.5至8.5小時睡眠
  • 6. 規律性生活

反之，以下亦有些會加速端粒縮短的因素，要多加留意：

  • 1. 生活壓力較大
  • 2. 長期食用加工食品、攝取高糖或高碳水飲食
  • 3. 長期做劇烈運動
  • 4. 有吸煙習慣
  • 5. 睡不好，睡眠時間過短

抗衰老｜激活抗老機制 壓力激活自由基

李政家指出，身體要抗氧化首先要激活激效反應（Hormesis），讓身體產生特定的壓力。當身體感受到壓力時，身體就會本能出現求生反應，產生大量自由基，促成細胞和粒線體裡面的自噬反應。這種反應如同在體內做大掃除一樣，將舊的蛋白質回收再用，能夠延緩粒線體縮短。故此，平日可以做以下運動，刺激體內激效反應：

1. 多運動

以一星期做6日運動來說，做運動的比例可以劃分為4比2， 4日為有氧運動，2日為無氧運動。他解釋，無氧且高強度運動會短暫性地為身體產生壓力，但最有效延緩老化的方法，就是持之以恆地做低強度有氧運動，如日行一萬步或超慢跑等。

2. 溫度壓力

有研究指出，每天浸冰水或桑拿都可以為身體製造溫度上的差異，體溫的壓力能夠激活抗老化機制。

3. 呼吸

主要是讓身體處於閉氣狀態，好讓身體感受到缺氧的壓力。

4. 適當斷食

身體缺乏熱量來源時，細胞同樣會受到壓力。他建議可以採用168斷食法，短暫地讓身體缺乏能量供應，長期來說可以每周設定2天進行斷食，但提醒每人體質不同，斷食前要量力而為。

5. 多吃富含抗氧化物蔬果

當體內衰老細胞囤積，有可能成為殭屍細胞，加速身體老化。故此，建議可以多吃以下4種元素的蔬果：

  • 漆黃素：士多啤梨、青瓜、蘋果、番茄
  • 芹菜素：芹菜、洋甘菊
  • 槲皮素：洋蔥、西蘭花、蘋果、車厘子
  • 薑黃素：咖哩

抗衰老｜5種「催老食物」加速老化

營養師周麗提醒大家，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常食用會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

點擊圖片放大
+5
+4

衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

點擊圖片放大
+10
+9

抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

點擊圖片放大
+7
+6

相關文章：

抗老飲食｜日飲2杯咖啡可抗衰老？ 醫生公開養生餐單做2件事細胞年輕5歲

初老早衰｜90後港女盤點6大初老徵狀 網民感同身受：想繼續做𡃁仔【附抗衰老飲食攻略】

【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老 營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

慢性疲勞｜瞓極唔夠成日攰？　12症狀自測「免疫衰老」　醫生建議5招抗老化【附6種抗炎食物推薦】
19:00 2025/01/02
慢性疲勞｜瞓極唔夠成日攰？　12症狀自測「免疫衰老」　醫生建議5招抗老化【附6種抗炎食物推薦】
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡
15:43 2025/01/17
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡
抗衰老｜規律性生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】
今日 18:43
抗衰老｜規律性生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】

你可能感興趣

慢性疲勞｜瞓極唔夠成日攰？　12症狀自測「免疫衰老」　醫生建議5招抗老化【附6種抗炎食物推薦】
19:00 2025/01/02
慢性疲勞｜瞓極唔夠成日攰？　12症狀自測「免疫衰老」　醫生建議5招抗老化【附6種抗炎食物推薦】
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡
15:43 2025/01/17
抗衰老｜女人35歲開始老得快　哈佛醫生分享「抗老秘密」靠7招永久減肥保凍齡
抗衰老｜規律性生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】
今日 18:43
抗衰老｜規律性生活有助抗衰老？　醫生拆解5大習慣加速衰老【附抗衰老必吃4類食物】
壓力 運動 健康問題 養生

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多