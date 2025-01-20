CATALO展開　跨文化的健康之旅　在全球舞台上大放異彩

▲ 家得路天然健康科學集團主席兼行政總裁、品牌創辦人陳家偉MH（Calvin）希望通過不斷提升產品質量和新質品牌力，能夠在全球市場中樹立起更強的品牌價值。

在瞬息萬變的全球市場中，品牌要成功突圍而出，關鍵不只依賴於優質的產品，更要在多元文化的背景下，靈活應對消費者的需求與期望。加上科技的進步和數字化的加速，品牌推廣的方式也在不斷演變。從社交媒體的影響力到大數據的應用，這些新興工具如何幫助品牌更好地理解消費者需求，並迅速調整策略以應對全球市場變化？這不單是一場商業競爭，更是一場文化的碰撞與融合。家得路天然健康科學集團（CATALO）作為香港的知名健康品牌，利用創新思維和策略，成功將天然健康食品推向世界，並在不同文化中贏得消費者的信賴，守護每個家庭的健康。

家得路的主席兼行政總裁、品牌創辦人陳家偉MH（Calvin）表示，在選擇海外目標市場時，除了考慮市場潛力、政策法規外，還會評估消費者行為、經濟增長率和市場競爭環境等因素。他舉例，隨着人們對健康的重視程度不斷提升，尤其是美國和中國的消費者對保健食品的需求日益增加；而根據歐睿數據，中美兩國的保健食品市場規模分別為485億美元和853億美元，分別佔全球的18%及31%，顯示出巨大的市場需求。有見及此，家得路選擇在2020年全資自設美國生產基地及香港智能生產中心，以便更好地掌控生產流程，確保產品質量。

從香港到世界 平衡多元文化

在全球化過程中，家得路始終堅持其核心價值，即「有功效、成分天然、高效能、品質安全」。這些價值在不同文化中得以體現，關鍵在於專注於產品的研發與生產。Calvin表示，家得路的產品嚴選來自世界各地過百個品牌及專利成分，獲得了超過450份臨床報告實證功效及安全性，並由720名醫生及博士參與研究，為品牌在全球市場中建立良好的信任基礎。

▲ 家得路天然健康科學集團於25週年晚宴上與Virtus尚至醫療集團簽署合作協議，並委任醫學專家成為科學顧問委員，包括郭志銳教授、陳漢威教授、徐國榮教授及許世全教授，攜手打造嶄新的醫學級個人化營養組合及專業健康管理方案。

然而，在進程中亦面臨着很多挑戰，特別是文化差異所帶來的影響。Calvin指，在不同區域和市場中，消費者的需求和偏好各不相同。例如，美國和澳洲的消費者更注重運動補充及有機營養，而亞洲市場則對抗老、瘦身等產品有更高需求。為了滿足不同市場的需求，家得路的研發團隊針對性地推出了多條產品線，如CATALO Health Science、UM Sports®、VisionTru及PURENEWTM等，還有最新推出的寵物系列VETALO，以迎合各類消費者的需求。

此外，包裝的多樣化也是家得路面臨的一大挑戰。家得路考慮到全球消費者的偏好，面向國際市場的產品多選用瓶裝和鋁膜排裝，而亞洲地區則多使用密封袋裝和個人化小袋裝。同時，家得路亦積極推動可持續發展，在生產過程採取保護環境和永續的策略，如選用環保包裝物料等。這些靈活的包裝策略不僅提升了產品的美觀性，也方便消費者使用，還能為環保出一分力。

除了文化差異外，家得路在進入不同市場時還需面對各種法律法規的挑戰。Calvin解釋，不同國家對於保健食品的定義和標準存在差異。因此，在產品開發和市場推廣過程中必須遵循當地的法律法規，例如在中國內地銷售健康食品需獲得中國保健食品標章（小藍帽），這一過程相對複雜。

高效協同工作 助提升生產效率

為了確保產品質量，家得路在美國和香港的智能生產基地通過垂直整合供應鏈來進行協同工作。面向亞洲的市場，香港作為亞太地區總部，主導配方研發、採購和包裝設計，而美國基地則負責大批量生產。這樣的協同工作確保了產品在不同市場中能夠保持一致的品質。家得路在美國及香港更設有品質保證實驗室，確保產品符合國際標準。

此外，產品包裝上的成分標示清晰透明，讓消費者能夠了解自己所攝取的營養成分。這種高透明度的做法不單增強了消費者的信任，也提升了品牌形象。在生產過程中，家得路善用人工智能技術和視覺檢測技術，以達到100%的檢測精準度，這進一步確保了每一件產品都能達到高標準的質量要求，不但能提高生產效率，也減少了人為錯誤的可能性。

▲ 家得路智能生產線採用人工智能超高速鷹眼系統及智能視覺感應技術檢測，達至100%檢視精準度，提升產品質量。

迅速數字化轉型 針對不同市場需要

Calvin提到，面對不斷變化的市場需求，家得路積極針對不同市場進行產品研發。其產品線涵蓋超過300款天然健康食品，針對不同年齡層和需求的消費者進行專門的研發。例如，針對Gen Z世代的需求，推出了無糖軟糖系列；而針對飲酒文化盛行的市場，則推出了Drink Easy雙重薑黃護肝宿醉恢復配方。

在數碼科技的應用方面，家得路利用雲端計算和數據分析技術來協調和管理全球各地的營運。透過這些技術，家得路能夠實時訪問和共享信息，提升跨國團隊的溝通效率，並制定更有效的營運策略。此外，隨着消費者對個性化需求日益增加，家得路積極研發不同劑型的產品，以滿足消費者的需求。例如，推出了粉狀、精華液、無糖軟糖等多種劑型，不但符合健康需求，還兼顧了消費者的使用便利性。

▲ 樓高15米的智能倉庫結合兩項創新機械人技術，打造尖端「貨到人選」物流系統。

善用社交媒體推廣 提高品牌知名度

在品牌推廣的策略上，家得路積極利用數字營銷平台來提升品牌的曝光率。透過社交媒體如Facebook、Instagram和YouTube，家得路能夠與全球消費者建立緊密聯繫，並傳遞品牌的核心價值，不但提高品牌知名度，還促進與消費者的互動。家得路亦在不同市場中採取本地化的營銷策略，根據當地消費者的文化背景和偏好調整廣告內容。例如，在中國市場，家得路利用小紅書和微信等平台進行推廣，這些平台的使用符合當地消費者的習慣，從而提升了品牌的接受度。此外，家得路在品牌形象的塑造上也下了不少功夫，通過參加國際展會和推廣活動，不斷提升品牌的市場影響力，並加強消費者對香港品牌文化的認同感。

▲ CATALO NMN抗老逆齡系列，特別選用由專利純化提取技術的品牌成分，有效確保NMN的品質和超過99%的高純度。亦是唯一通過世界衛生組織（WHO）註冊，證實能有效提升人體NAD+水平的品牌成分。

傳遞企業核心價值 增強員工凝聚力

除了產品、營銷和市場推廣外，Calvin強調，人才是企業的重要資產。清晰地傳達公司的使命、願景和核心價值觀，不但能吸引與之相符的人才，也能增強員工的凝聚力。家得路業務遍及全球，員工來自多個國家及種族，提倡多元化與包容文化。公司定期通過內部通訊、會議或培訓，向全球員工傳達企業文化的核心要素，確保每位員工都能理解和認同。Calvin提到，每年家得路會安排香港同事前往美國、澳洲及中國等地參加各類展會，促進各地同事之間的交流與合作，藉以加深員工對不同文化的理解，同時提升團隊的合作效率。

計劃拓展新興市場 持續創新保持優勢

展望未來，Calvin表示，家得路將計劃進一步拓展至中東以至南美洲等新興市場。這些市場的消費潛力巨大，希望能夠透過與當地企業的合作，參加各類展覽會來提升品牌的市場認知度，並快速進入這些市場，建立品牌的知名度。此外，「一帶一路」的發展也為家得路開拓了更多商機，尤其是在東南亞市場。然而，進軍新市場也代表公司須面對全新監管環境的挑戰，不同國家的法律法規差異可能會影響產品的推廣和銷售。隨着市場競爭的加劇，家得路必須不斷適應這些變化，持續創新和改進其產品，以確保品牌在全球市場中的穩定發展，保持競爭優勢。

▲ 特首李家超第2年到訪家得路在中國國際進口博覽會的展位，並了解純素植物蛋白粉，如何利用CEPA的優勢拓展中國內地龐大市場。

Calvin承諾，家得路將繼續加大對技術創新和產品研發的投入，特別是在天然健康科學領域，推出更多符合市場需求及創新的健康產品。Calvin希望通過不斷提升產品質量和新質品牌力，能夠在全球市場中樹立起更強的品牌價值。

「家得路」是天然健康食品專家，嚴選世界各地的名牌專利成分研發超過300款健康食品。集團環球銷售業務遍及185個國家，在美國及香港設生產基地。旗下健康食品由擁有「cGMP」和「FDA」藥廠牌照的美國廠房生產，而位於香港創新園的智能生產中心於2024年投入運作，獲「GMP」、「ISO 22000」、「HACCP」等食品安全認證，致力提供品質達國際標準的健康食品，幫助顧客由內而外打造健康與美麗，更獲權威機構認可100%用家信賴。

「家得路」25年來專注天然健康食品研發，透過臨床實證有效的名牌專利成分和嚴謹的品質監控和化驗，確保產品符合「有功效、成分天然、高效能、品質安全」四大原則；更全權負責生產、分銷和零售工作，同時致力減少碳排放，積極履行ESG責任。

▲ 家得路藍莓護眼系列共有6款產品，照顧到大人及小朋友所需，全方位為大眾守護眼睛健康。

(特約)