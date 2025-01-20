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六合彩新春金多寶2025｜新春金多寶2.2大年初五攪珠　頭獎1.88億史上最高

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

新春金多寶將在大年初五攪珠。

【六合彩 / 新春金多寶 / 攪珠】2025乙巳蛇年將至，馬會將於大年初五（2月2日）舉行六合彩新春金多寶攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。

馬會今日（20日）宣布，為同賀新春，將於農曆新年正月，提供高達共2.28億元的新春大賞，包括賽馬多寶，及歷來最大型新春金多寶。

其中，年初三（1月31日）將舉行《農曆新年賽馬日》，動用三T儲備，撥出多寶，若以10元一注獨中三T正獎，估計彩金可高達1,800萬元。當日的四重彩及四連環合併彩池，亦會注入280萬元多寶。

馬會推出歷來最大型1.88億元金多寶慶新春。（資料圖片）

六合彩新春金多寶2025｜一注獨中捧走1.88億元獎金

另馬會將在農曆正月餘下共7個本地賽馬日（2月5日至2月26日）注入其他多寶，並會適時布公詳情。

至於六合彩新春金多寶，將於年初五舉行，設1.5億元金多寶。頭獎若一注獨中，有機會捧走高達1.88億元獎金。

《農曆新年賽馬日》的各項彩池，將於年初二（1月30日）中午12時開始接受投注。而新春金多寶獎券將於1月25日（本周六）晚上攪珠後開始發售。市民可於各場外投注處、電話投注及數碼平台，投注及購票。

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