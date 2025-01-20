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抗癌飲食｜靠番薯葉1吃法搭配蘋果　婦人成功逆轉肝癌指標大幅下降醫生揭5大好處

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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靠番薯葉1吃法搭配蘋果，婦人成功逆轉肝癌指標大幅下降，醫生揭5大好處。

【番薯葉／肝癌／抗癌】番薯葉可逆轉肝癌？台灣一名老婦罹患肝癌，靠番薯葉1種吃法並搭配蘋果，成功令肝癌指標大幅下降。醫生揭番薯葉有5大好處，在歐洲更被稱為「長壽蔬菜」，建議可以多吃。

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肝癌飲食｜番薯葉1吃法逆轉肝癌

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘近日在Facebook個人專頁發文表示，早前有兩位肝癌婦人覆診，其中一位將番薯葉榨成蔬菜汁飲用，而另一位則將番薯葉汆水並伴鹽和橄欖油吃。此外，她每天還會吃蘋果，而且只吃這一種水果。

結果報告顯示，將番薯葉汆水食用的婦人胎兒蛋白AFP（肝癌標記）依然正常，而且已經連續4次抽血胎兒蛋白都是5點多（正常值小於10），維持在正常值已經超過一年。

錢醫生指，一年多前該名婦人的胎兒蛋白曾高達4935，在醫生的建議下每天吃番薯葉，才下降到5.3，直言「非常的神奇」！

肝癌飲食｜番薯葉5大好處

錢政弘醫生指，番薯葉和蘋果這兩種蔬果搭配在一起，是抗癌食物組合。他表示，番薯葉富含維生素A、C、K，酚類、黃酮類及抗氧化成分，能夠增強免疫力、抗發炎，還適合在太空中透過水培方式種植，提供太空人豐富的營養補充，因此在美國被稱為「太空蔬菜」。

錢醫生也提到，因為番薯葉富含鉀離子，有助於降血壓，且熱量低、膳食纖維豐富，有利於血糖控制。此外，番薯葉還含有豐富的鐵、鎂和鈣，具有強化骨骼的功能，在歐洲更被稱為「長壽蔬菜」。因此他認為，番薯葉是應該多吃的好蔬菜。

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨著腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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