農曆新年2025｜新年全盒一家人最愛　65款不含邪惡色素朱古力及糖果

▲ 新年全盒一家人最愛，65款不含邪惡色素朱古力及糖果。

農曆新年將至，不少家庭都開始預備全盒，要數到小朋友的最愛，當然是糖果和朱古力。不過家長們要留意，部分產品可能含有人造色素，一項英國研究指出，過量攝取6種人造色素，有機會導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。TOPick搜羅市面不含邪惡色素的糖果及朱古力，供大家參考！

最新影片：

色素危害｜6種人造色素或損專注力致ADHD

據食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

名稱 國際編碼系統編號 誘惑紅AC 129 淡紅 122 麗春紅4R 124 喹啉黃 104 日落黃FCF 110 檸檬黃 102

* 歐盟編號加「E」字頭

英國南安普敦大學（University of Southampton）的研究指出，兒童攝取以上6種人造色素，或會增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）的情況。在研究之中，一組3歲和一組8至9歲的兒童，飲用含有混合不同劑量人造色素的飲品，根據兒童之後的行為和專注力改變，研究人員得出以上結論。

色素危害｜32款不含邪惡人造色素朱古力

TOPick檢視市面多款朱古力，根據食物配料表所示，有32款產品不含以上6種人造色素，點擊下圖瀏覽完整名單：

▼ 點擊圖片放大 +31 +30

色素危害｜33款不含邪惡人造色素糖果

另外，TOPick亦檢視市面43款糖果，根據配料表所示，發現有33款不含以上6種人造色素。點擊下圖查看完整清單：

▼ 點擊圖片放大 +32 +31

色素危害｜挪威等歐洲國家已禁用

台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

色素危害｜部分食用色素表參考

國際編碼系統編號（歐盟編號加「E」字頭） 色素名稱 100 薑黃素類 Curcumins 100(i) 薑黃素 Curcumin 100(ii) 薑黃 Turmeric 120 胭脂蟲紅 Carmines 123 藍光酸性紅 Amaranth 127 赤蘚紅 Erythrosine 131 專利藍V Patent Blue V 132 靛藍 Indigotine 133 亮藍FCF Brillant Blue FCF 141 葉綠素銅 Chlorophylls, Copper 142 綠色S Green S 150a 醬色I Caramel I 150c 醬色III Caramel III 150d 醬色IV Caramel IV 153 植物碳 Vegetable Carbon 160a 胡蘿蔔素類 Carotenes 160c 辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin 162 甜菜紅 Beet Red 163 花色素苷類 Anthocyanins 163(ii) 葡萄皮提取物 Grape Skin Extract 163(v) 卷心菜紅色素 Red Cabbage Colour 164 梔子黃 Gardenia Yellow 171 二氧化鈦 Titanium Dioxide

▲ 62款不含邪惡人造色素啫喱清單。

色彩繽紛的啫喱、果凍是很多小朋友的至愛，不過家長選購時要留意成分，部分啫喱添加了人造色素。TOPick早前檢視了市面多款啫喱，發現有62款不含邪惡色素，即睇名單！

36款不含邪惡色素杯裝啫喱

不含邪惡人造色素的產品中，有36款屬於杯裝啫喱，點擊圖片放大看名單：

▼ 點擊圖片放大 +35 +34

26款不含邪惡色素袋裝啫喱

另外，有26款是袋裝啫喱，點擊圖片放大看名單：

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

更多食品/日用品/廚具/消委會測試報道：

消委會潤膚露推薦｜消委會測試40款嬰幼兒潤膚乳 15款不含致敏香料安全清單

消委會原子筆啫喱筆｜消委會測試8成筆含可致癌PAHs 13款高分原子筆啫喱筆清單

消委會枕頭推薦｜消委會真人測試15款枕頭 7款高分推薦最平$145勝千元貴價貨【附完整清單】

行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱 MUJI評分更勝名牌RIMOWA

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】