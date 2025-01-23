蛇年美妝指南旺足全年  DFS迪斐世X麥玲玲贈3大玄學開運法

農曆新年快到！中國人最注重農曆新年，有個好開始，好運自然陸續來。想在蛇年行好運？著名堪輿學家麥玲玲師傅聯同奢侈品旅遊零售商迪斐世（DFS）分享蛇年美妝開運秘笈，教大家從妝容、護膚和香水全方位着手增強運勢。想全年風生水起兼桃花運、財運及事業運都勢如破竹，快來迪斐世添置開運好物！

提亮肌膚好氣息 切忌黯淡無光

想要桃花運、人緣暢旺？關鍵在於容光煥發的好氣色！要從日常護膚入手，保持肌膚潤澤明亮，出門精神飽滿，散發好氣息，可提升運勢。麥玲玲師傅指：「今年無論男女都要特別注意做好護膚和保養功夫，在新一年神采飛揚，好運自然來。」想蛇年行好運，切忌雙眼無神、暗啞無光，所以護膚不可偷懶，有效提亮雙眼及潤澤肌膚的護膚品當然不可少！

▲ Clarins 賦活明眸嫩肌套裝新年限定HKD$1,760

▲ Estée Lauder Advanced night repair 升級再生基因修復精華兩支裝HKD$2,785

▲ L'Occitane新年限定手霜禮盒8支HKD$640

開運妝容催人緣利事業

妝容上，若皮膚能白裡透紅將有利桃花，對倚靠人際關係的工作甚有幫助。彩妝既能彰顯個人風格，也可按出生季節來選配以增運。麥玲玲師傅教您催運妝容：「春季出生者木旺，宜配以金、銀閃粉提亮妝容；夏季出生者火旺，宜選用紫、灰、藍等眼影顏色；秋季出生者金旺，宜選用偏青色調色底霜，增潤膚色；冬季出生者水旺，宜選用紅、橙、粉紅等色調明亮的唇彩。」迪斐世集齊各種色調的美妝用品，助您打造開運妝容，令運勢更上一層樓。

▲ （左）Givenchy 稜鏡柔光氣墊粉底液1-C105限量版HKD$725,（右）Givenchy 高級訂製稜鏡四色蜜粉1號 限量版HKD$620

▲ Givenchy 高訂禁忌絲滑啞亮唇膏N331限量版HKD$395

▲ Armani Lip Maestro絲絨啞亮唇彩 HKD$380

發掘專屬香氣增強個人運勢

人人都想桃花暢旺兼有貴人相助，麥玲玲師傅指：「所謂相由心生，新一年想增強自信、提升桃花人緣，記得保持樂觀心態及多些笑臉迎人。」師傅提醒大家可多利用香氣引發愉悅或放鬆的感覺，選對個人專屬的香水不但能提升自信，更有助加強個人運勢，強化個人氣場，有利招貴人旺桃花。記得讓自己時刻散發迷人香氣，迎接蛇年好運來。

▲ （左）Jo Malone London限量版英國朵與小蒼蘭古龍水HKD$1,320、（右）Jo Malone London限量版牡丹與胭紅麂絨古龍水HKD$1,320

想一次過買齊美妝開運好物？迪斐世集齊各大品牌的人氣產品，可以滿足大家的要求！凡於1月28日至2月7日期間於廣東道店購物滿HKD$888或以上，更可參與「金」彩「贏」新歲抽獎活動*，贏取驚喜禮品，包括999.9黃金元寶擺件（半兩）、品牌皮具、餐飲禮券。想新年攞頭彩？一於去試試手氣，令新年更添喜慶！

想知道如何掌握開運妝容技巧，迪斐世的專業美妝達人更為您預備開運桃花妝， 教您以花卉為靈感，打造開運妝容，讓你好運連連迎新歲！

日期︰2025年1月25日（廣東道店）、1月28日（銅鑼灣店）

時間：下午3點

迪斐世各間分店還有更多精彩節目等著你來發掘，詳情請瀏覽：www.dfs.com

迪斐世香港分店地址：

九龍尖沙咀廣東道28號新太陽廣場

九龍尖沙咀東麼地道77號華懋廣場

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*須受有關條款及細則約束，請到分店查詢詳情。（推廣生意的競賽牌照號碼：59604）

（特約）