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的士司機｜網召的士司機疑遭走數　乘客「無信號」上樓支付數日無音信

社會

撰文： 王月明

發布時間： 46 分鐘前

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網召的士司機疑遭走數，乘客「無信號」上樓支付數日無音信。

【網召的士 / 走數 / 的士司機】的士司機為乘客行方便，竟遭走數？近日，有的士司機在Facebook「的士司機資訊網Taxi」群組上傳圖片，指其經網上平台接單載客。

乘客稱目的地停車場無信號，上樓後再經平台付款，的士司機抱著「講個信字」的想法同意該請求，怎料過了數日日乘客竟仍未支付車資。司機無奈將此事發布至網絡，並附上乘客相片，表示「經一事，長一智」。

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的士司機｜乘客稱因無信號先離開後付款

樓主稱，日前他經網召的士平台接單，接載1名女乘客從銅鑼灣至大圍，乘客要求其將車停至屋苑平台車場，到達支付車資時，乘客「無信號確認唔到」，惟樓主抱著「講個信字」，同意她上樓至有信號處再確認付款，在提醒乘客「上咗樓就要確認」後，便讓她先行離開。

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的士司機｜乘客事後數日仍未支付

然而，樓主等了兩日（至今6日）都未見乘客付款，便懷疑乘客可能「走數」。他立即向平台客服致電詢問，但並未有實質性幫助，「客服話要佢俾咗錢我先會有錢收，佢唔俾錢都無辦法，最多幫我打電話提醒佢，但佢電話無人聽嘅。」

無奈之下，樓主在網絡公開該名乘客相貌，並附上平台訂單的詳情，據圖片可見，該名女乘客於1月14日晚7時40分乘車，未付車資為232.51元。更提醒其他的士司機「大家小心某的會畀人走數，一定要當面畀，畀唔到要收現金，唔好理佢有冇平台優惠」。

網民猜測乘客可能並非有意為之。（資料圖片）

的士司機｜網民猜測非故意為之

帖文引起網民熱議，有不少相似經歷的網民猜測，可能並非是乘客故意為之，「我試過用，唔知咩原因當時係冇成功付款，再call車時先知，咁當然畀返錢，不過已經隔咗幾個月，中間冇開過個app係唔會知」「我試過下次開app叫車出提示要畀錢，先知原來上次冇扣到錢，畀返至可以再叫車」。

不過，也有人認為是乘客故意走數，「打電話又唔聽，發短訊又唔理，呢啲好明顯係有心」、「呢個世界竟可以信人？」。

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