營養補充品｜補充品不是愈吃得多愈好　營養師補身大揭秘

▲ 營養師補身大揭秘。

現今不少香港人，為追求健康體魄或白滑肌膚，都會服用營養補充品，但各種各樣的小藥丸果真可令身體健康？今天與新客人Alice首次會面時，她亦有同樣疑問。

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營養師與客人首次會面，都會先了解客人的病歷、飲食習慣、有否服用藥物或營養補充品等。當問及營養補充品時，Alice如數家珍般列出十多款營養補充品及它們的功效：「維他命C可增強免疫力、藍莓素為明目、白藜蘆醇則抗氧化、魚油丸可補腦……」我一邊記錄時，Alice說：「好奇一問，營養師其實都吃甚麼營養補充品呢？有甚麼好牌子推介嗎？」

我輕描淡寫地回應道：「我沒有吃營養補充品的習慣呢！」

其實，營養補充品並不是愈吃得多愈好，若身體沒有缺乏某種營養素，則毋須服用營養補充品。營養素過剩不但對身體沒有額外益處，更有機會增加肝或腎臟負擔和阻礙其他營養素吸收，反而得不償失！例如：長期服用大劑量維他命C，會增加患上腎結石機會，又例如過量鐵質有機會導致便秘或腸胃不適等問題。

一般而言，均衡飲食就能夠滿足到人體所需要的營養素。當然亦有例外，例如孕婦需要更多葉酸、缺鐵性貧血患者需要補充鐵質，素食者需補充維他命B雜等，才需要服用營養補充品呢！

聽罷，Alice瞪大眼睛驚訝地問：「真的假的！？那我每天服用的藥丸豈不是徒勞無益？這些七彩繽紛的一粒粒，每月花費我好幾千元呢！」我笑說：「了解真相後，以後就可每月慳回數千元了。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「營養師補身大揭秘」