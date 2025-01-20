  • 20°C
香港時間：2025120日 (一) 17:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

營養補充品｜補充品不是愈吃得多愈好　營養師補身大揭秘

醫健人物

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

營養師補身大揭秘。

現今不少香港人，為追求健康體魄或白滑肌膚，都會服用營養補充品，但各種各樣的小藥丸果真可令身體健康？今天與新客人Alice首次會面時，她亦有同樣疑問。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜新年大掃除5大常犯錯誤 即睇物理治療師示範正確做法

營養師與客人首次會面，都會先了解客人的病歷、飲食習慣、有否服用藥物或營養補充品等。當問及營養補充品時，Alice如數家珍般列出十多款營養補充品及它們的功效：「維他命C可增強免疫力、藍莓素為明目、白藜蘆醇則抗氧化、魚油丸可補腦……」我一邊記錄時，Alice說：「好奇一問，營養師其實都吃甚麼營養補充品呢？有甚麼好牌子推介嗎？」

我輕描淡寫地回應道：「我沒有吃營養補充品的習慣呢！」

其實，營養補充品並不是愈吃得多愈好，若身體沒有缺乏某種營養素，則毋須服用營養補充品。營養素過剩不但對身體沒有額外益處，更有機會增加肝或腎臟負擔和阻礙其他營養素吸收，反而得不償失！例如：長期服用大劑量維他命C，會增加患上腎結石機會，又例如過量鐵質有機會導致便秘或腸胃不適等問題。

一般而言，均衡飲食就能夠滿足到人體所需要的營養素。當然亦有例外，例如孕婦需要更多葉酸、缺鐵性貧血患者需要補充鐵質，素食者需補充維他命B雜等，才需要服用營養補充品呢！

聽罷，Alice瞪大眼睛驚訝地問：「真的假的！？那我每天服用的藥丸豈不是徒勞無益？這些七彩繽紛的一粒粒，每月花費我好幾千元呢！」我笑說：「了解真相後，以後就可每月慳回數千元了。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「營養師補身大揭秘

撰文 : 黃凱詩

食用安全 營養師 營養素 健康問題 維他命 便秘 貧血

最高瀏覽

萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間12:05）
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】
結業潮︱將軍澳彩明Living PLAZA 2.13結業　全場貨品半價大清貨【附優惠清單】