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Super Girls︱前女團成員蔡明思三年抱兩　誕第二胎趕及生小龍女

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

前女子組合Super Girls成員蔡明思生「小龍女」。

【蔡明思 / Super Girls / 陳冠廷】2019年嫁台灣老公陳冠廷的前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica），今日在個人社交平台宣布順利誕下第二胎，她透露今胎只用了30分鐘，BB便「出來」，過程一點都不辛苦，感謝小天使錫住她，認真Sweet到爆。

【母親節】蔡明思被封最美孕婦　Jessica挺巨肚預拍母女寫真

Super Girls︱Jessica二胎：多謝小天使

Jessica在社交平台大晒多張與BB的合照，她更留言表示：「 Welcome home, Serene BB！多謝你健健康康，順順利利咁黎到媽咪身邊，醫生話第二胎通常好快，估唔到用咗30分鐘就出咗黎，過程一啲都唔辛苦，多謝小天使錫住媽咪。」

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Jessica又續說，第一胎大囡出世時身型比較瘦，不過今胎妹妹出世，沒料到臉珠多肉，十分可愛，她說：「 姐姐Sersi出世時好瘦，所以我以為妹妹都會一樣，點知臉豬登咁多肉肉，見到佢時都忍唔住讚咗佢一下好可愛。」

三年抱兩的Jessica，更祝願囡囡要彼此相愛，她溫馨地說：「玥綝，星綝，星星月亮永遠相伴在旁，這是我給你們彼此最好的禮物，要一生一世都相親相愛呀！」

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蔡明思 歌手 Super Girls

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