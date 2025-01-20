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慢病計劃｜慢病計劃增護士診所服務80蚊處理糖尿腳　新都醫療獨攬6個服務點

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

前年年底起推展的「慢性疾病共同治理先導計劃」，再推出新服務。醫務衞生局表示，在全港增設超過40個服務地點，提供地區康健網絡專屬護士診所及專職醫療服務，其中設15間護士診所，處理「糖尿腳」評估、處理及預防服務，每次收費80元。

醫衞局表示，專屬護士診所服務方面，會新增「糖尿腳」評估、處理及預防服務，亦會為參加者制訂階段性的個人化健康生活和日常飲食習慣改善計劃等。按當局提供附件，目前設15間護士診所，當中大部分均是由醫療集團提供服務，包括尚至醫療、聯合醫務以及新都醫療。

護士診所服務提供者服務點資料

另外，物理治療師會為複雜個案（例如過重同時有關節疼痛的人士）提供度身訂造的運動處方及痛症治療等，收費為150元；新增的營養師服務會為一些經護士指導但仍未達預期改善目標的個案，提供針對性的營養飲食指導，收費380元；視光師則會為糖尿病及高血壓病人進行眼底攝影檢查，收費150元。

物理治療師服務提供者服務點資料

視光師服務提供者服務點資料

營養師服務提供者服務點資料

專屬護士診所及專職醫療服務將分階段推出，首階段由今日起為「慢病共治計劃」參加者提供護理及專職醫療服務。其他沒有參加「慢病共治計劃」的地區康健中心／站會員，將於下一階段獲安排接受專屬護士診所及專職醫療服務，詳情稍後公布。

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