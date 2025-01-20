預防痛風｜高尿酸不可吃火鍋？　營養師教打邊爐貼士：注意進食次序

▲ 高尿酸人士都可以吃火鍋，營養師教打邊爐進食貼士。

Mary看着驗身報告發愁：「我驗出高尿酸，家人着我今年倒數不可吃火鍋，說不如為我另外下廚。」

她把報告遞給我，續說：「可是我期待這場火鍋加BBQ派對很久了！難得天氣冷，是打邊爐好日子！為了避免誘發痛風，他們更上網找來一堆飲食禁忌給我，例如要我戒吃內臟、牛肉、鯖魚、菇、豆腐、番茄、西蘭花、菠菜等。看來可吃的不多，讓我感到焦慮，我很愛吃，又怕吃錯東西。」

「血尿酸值，累積到一定程度，在關節周圍會有大量尿酸晶體積聚，才會引致急性痛風關節炎，使關節位置腫痛。你未曾試過發作，可注意多喝水！」我安慰她說。

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至於高尿酸是否不可吃火鍋呢？事實上，吃火鍋並非絕對不可，只是要留意湯底不可用預先煲好的肉湯，如豬骨湯、雞湯等，可用瓜粒、海帶、菇菌或番茄湯底。最新不少研究顯示，高嘌呤含量的植物性蛋白質食物，例如豆腐等豆類製品、冬菇、紫菜、西蘭花、菠菜等；比起高嘌呤含量的動物性蛋白質食物，例如內臟、青口、沙甸魚等，引致痛風發作的機會較低。而且進食豆類製品更與預防痛風發作有正面關係！

我詳細向Mary解釋，但她還是很擔心，續問：「戒吃火鍋更安全嗎？」

「你只需限制高嘌呤的動物性蛋白質如內臟、牛肉等；並留意火鍋的進食次序，可先灼蔬菜類和粉麵，到最後才灼肉類，讓本來吸汁的蔬菜和粉麵，不用吸了肉類釋出的嘌呤；而且，選飲品時，避開酒精和高糖飲品，盡量選擇低糖飲品，便能避免引發痛風了。長遠而言，多喝水、慢慢減去身體多餘的脂肪和適量運動，也能改善高尿酸和預防痛風的。」我說。

全文刊於《經濟日報》，原題為「高尿酸不可吃火鍋？」