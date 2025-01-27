農曆新年2025｜打麻雀食糊組合計番教學懶人包　清一色/大三元/十三么幾多番？【附新年打牌6大禁忌】

▲ 新年打牌必睇！打麻雀食糊組合計番教學懶人包。

【麻雀計番教學/打牌/食糊/農曆新年2025】農曆新年打麻雀，是很多家庭的指定動作。若然是新手，便要事先熟習打牌規則。TOPick整合常見的麻雀術語、食糊組合、番數計算方法，還有6大禁忌及最旺位置，讓大家在新年「贏到開巷」。

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麻雀玩法｜廣東牌多數「三番起糊」

一副麻雀有144隻，當中分為筒子、索子、萬子、番子和花牌。廣東牌普遍以「三番起糊」，最快集齊指定牌型即可食糊，如番數不足，會被視為詐糊。

麻雀玩法｜常見麻雀術語

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順子：筒子、索子、萬子連續3隻數字牌組成

刻子：由3隻相同的牌組成

眼：2隻相同的牌組成

上：上家出牌後，若可組成相同花色順序的牌，便可以上

碰：取其他玩家的牌，組成3隻相同的牌，即刻子

槓：自己有3隻相同的牌，其他玩家出牌後，可組成4隻相同的牌

麻雀計番｜食糊組合番數計法

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【三番】

對對糊：集齊4對刻子或碰牌，再加一對眼便食糊

混一色：除了番子外，其餘所有牌都是同一花色，即筒子、索子或萬子

花糊：一副麻雀有8隻花牌，包括「春、夏、秋、冬、梅、蘭、菊、竹」，只要集齊7隻花牌便可食糊，計三番自摸。

【五番】

小三元：集齊中、發、白其中2組刻子，再加一對眼

【六番】

小四喜：以東、南、西、北組成3組刻子及一對眼

【七番】

清一色：只有同一款花色，沒有番子

【八番】

大三元：集齊中、發、白3組刻子

槓上槓自摸：連續兩次槓牌後自摸食糊

【上限番數】

大花糊：又稱「八仙過海」，集齊8隻花牌即可食糊

大四喜：集齊東、南、西、北4組刻子，再加一對眼

十三么：集齊一筒九筒、一索九索、一萬九萬，東、南、西、北、中、發、白，再加任何一對眼

字一色：全部牌由東、南、西、北、中、發、白組成

十八羅漢：需要槓4次牌，再加一對眼

九子連環：門前清集齊同花色1112345678999，加1張同花色的牌

打麻雀禁忌｜新年打牌6大禁忌

打麻雀要學識食糊和計番數，還要留意6大禁忌，並了解最旺位置，提醒大家有3件事切勿在打牌前做！點擊圖片放大看詳情：

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