張敬軒演唱會｜軒公憶童年往事哽咽　張敬軒感概：多啲陪家人

▲ 張敬軒澳門三十三場演唱會圓滿結束。

【張敬軒 / 澳門演唱會 /女團VIVA / 阿Sa】張敬軒於澳門倫敦人舉行共三十三場的《Dahlia Blossom HINs CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》日前圓滿結束。

再次重臨澳門倫敦人場館，軒仔特別為演唱會加入新元素，除了揀選一些之前未有獻唱的歌曲，又特別為加場訂造三套全新歌衫，務求為樂迷送上驚喜。

好友蔡卓妍（阿Sa）、2R成員黃婉君（Rosanne）、女團VIVA及海兒（Hedy）亦專程到澳門欣賞演出。

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張敬軒演唱會｜膠花銷情出乎意料地理想

演唱會場外一如既往的售賣軒仔的周邊，以往有唱片、tee等等，是次亦有全新單品上架「Dahlia 大麗花（膠花）」。

膠花銷情出乎意料地理想，自開賣以來每日都售罄，對於這個「奇怪」的現象，令得軒仔於開場跟大家打完招呼後忍不住問：「相信入場之前有好多朋友幫襯咗出面嘅merchandise，原來真係會有人買支膠花㗎 ！我知係$100呀，但咁你都買嘅，有冇搞錯？」

軒仔繼續表示：「買還買，但千祈唔好將兩支花擺喺我隻黑膠碟兩邊，坐喺度嘅時候我有啲驚，或者隻黑膠碟唔好楝喺前面。」他又補充：「其實要講番，主辦單位同我講唔係膠花，係絲花嚟嘅。但有區別咩其實？」，引來全場觀衆大笑。

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張敬軒演唱會｜憶童年往事哽咽

當唱到《故園花茶》時，亦勾起憶述不少童年往事。張敬軒回憶起小時候很喜歡恐龍﹐巧逢小學時廣州天河體育館舉行了一個恐龍展，便跟張爸爸說想看恐龍展。他憶述，「當時門票需要五十元一張，而五十蚊喺嗰陣時已經係我哋屋企一家三口差唔多三分一個月、甚至乎係半個月嘅口糧」，張爸爸沒有出聲，只是應承星期六陪軒仔去。

軒仔回憶待到周六時，他隨爸爸去到體育館門口，撞到一位在展覽工作的阿姨經過，張爸爸便詢問可否帶軒仔入展覽，「爸爸話：『我哋屋企比較困難，但係我個仔又好想去，所以好希望你可以幫我呢個忙，你帶咗佢入去就得㗎啦，你唔使理佢㗎。』」

軒仔憶述，「個Auntie好好咁帶咗我入去，行咗幾步擰返轉頭見到我老竇，佢係一個殘疾人，鋪咗張報紙喺地下坐喺街邊、坐喺部單車隔離，等我睇完出嚟。」軒仔形容，「我已經入咗閘㗎啦，我喺閘入面沖返出嚟，『爸爸我唔去啦，你唔同我去我都唔去。』然後我老竇就有少少發憫憎：『我已經厚住面皮叫個阿姨接你入去，你都唔去！』」

說到這裹，軒仔開始有點哽咽，然後續說：「我話唔好啦，我唔想抌低爸爸。所以琴晚綵排唱呢一首《故園花茶》嘅時候，尤其我爸爸媽媽最近重新搬番嚟香港，其實佢哋走咗唔係好多個月㗎咋，佢哋3個月返咗去，跟住返番嚟，我見到我老竇又老咗一圈⋯⋯」

軒仔表示，自己也想藉住呢首《故園花茶》、藉着內心這份情感向各位講一句真心話，「當大家有時間多啲返去陪吓爸爸媽媽，因為佢哋唔係事必喺我哋身邊。」

不過，原來恐龍的故事還有後續，軒仔隨後補充，「其實之後我同爸爸離開體育館準備返屋企嘅途中，見到體育館外圍嘅鐵絲網穿咗個㝫喎，最後我同爸爸就喺呢個窿入咗去睇恐龍展。」全場頓時爆笑，他又笑說：「我諗現場應該唔會有人睇霸王飛啩，嗱！我唔係鼓勵人睇霸王飛呀。」

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