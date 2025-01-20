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靚媽精明眼︱惠康又送喼！只需$299包6樣壽桃牌產品+開運喼

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

記者直擊呢間惠康分店仲有少量存貨！

【惠康/惠康優惠/福袋/行李喼】農曆年就快到，鮑魚點少得！很多品牌都會推出福袋，不過壽桃牌就搞搞新意思，推出開運喼，內含6年產品，買來自用送禮一流，食完行李喼可以用來去旅行一舉兩得！售價只需$299，絕對超值！

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歌星媽媽︱曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認少奶奶唔憂做：老公唔係非常富裕！


日本新年有福袋，壽桃新年有「福喼」。一個開運福喼就可以帶走六個壽桃產品，仲可以拎埋個喼去旅行！內含壽桃產品有:

1. 壽桃極品蠔皇鮑魚
2. 壽桃吉品鮑魚禮盒
3. 壽桃傳統鳳凰卷禮盒
4. 壽桃特級蝦子麵
5. 壽桃牌麵線
6. 壽桃人參燉雞味淮山麵

記者直擊北角健威坊惠康仍有少量存貨，本身售價港幣$328亦已經降價到$299，壽桃Sau Tao官方Facebook就指惠康獨家發售，如靚媽們未能抽空去買，現在仍可網上訂購！有街坊就指目測可以上到廉航的「行刑架」(行李架），去3日2夜旅行絕對夠裝！

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